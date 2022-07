Đi bán hàng lúc rạng sáng, nhiều tiểu thương ở Hà Nội gặp chuyện hãi hùng

Thứ Hai, ngày 18/07/2022 13:00 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã bắt giữ 5 đối tượng thuộc ổ nhóm cướp tài sản, gây ra hàng loạt vụ cướp manh động ở Hà Nội.

Các đối tượng bị bắt giữ tại trụ sở công an.

Ngày 18/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội đã phối hợp Công an 2 huyện Hoài Đức, Quốc Oai điều tra, làm rõ, bắt giữ 5 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp manh động trên địa bàn.

Danh tính các đối tượng bị bắt giữ gồm Lương Tài Thực (SN 2006); Đinh Doãn Phúc (SN 2004); Phạm Tuấn Anh (SN 2007); Nguyễn Bá Thành (SN 2006) và Cao Quang Tùng (SN 2006, cùng trú TP Hà Nội).

Theo Công an TP Hà Nội, liên tiếp trong các ngày 12 và 13/7, trên địa bàn hai huyện Quốc Oai và Hoài Đức đã xảy ra các vụ cướp tài sản với tính chất manh động. Các đối tượng điều khiển 2 xe máy, mang theo hung khí là tuýp sắt gắn dao nhọn, dao bầu, chặn người đi bán hàng lúc rạng sáng, rồi khống chế, đe dọa, cướp tài sản như túi xách, ví tiền, điện thoại...

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ 5 đối tượng nói trên. Đây là các đối tượng đều chưa đủ 18 tuổi, tụ tập ở các quán internet và các nhà nghỉ, chơi bời lêu lổng, không có sự quản lý của gia đình. Khi hết tiền, các đối tượng bàn nhau đi cướp tài sản.

Điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định nhóm này đã gây ra 9 vụ cướp tài sản trên địa bàn hai huyện Quốc Oai, Hoài Đức. Số tài sản cướp được, các đối tượng sử dụng để chơi game, thuê nhà nghỉ và ăn tiêu.

