Đền tiền, kẻ dâm ô được giảm án

Bé trai bị dâm ô, châm kim tiêm vào ngực Mặc dù đã nhiều tháng điều tra nhưng đến nay, Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP HCM vẫn chưa khởi tố đối với ông L. (SN 1962) do đã xâm hại bé trai B. (6 tuổi). Trước đó, B. được mẹ chở đến chung cư ở phường 2, quận 10 học vẽ. Khi về, lúc tắm cho con, mẹ bé phát hiện trên ngực con có vết thương nên gặng hỏi. Cháu B. kể bị ông L. cởi đồ, sờ dương vật ở chân cầu thang chung cư, đồng thời bị ông này châm kim tiêm vào ngực. Hốt hoảng, người mẹ dẫn con xét nghiệm rồi đến công an trình báo. Đáng chú ý, trước đó, tại một chung cư cùng phường, ông L. cũng có hành vi nghi xâm hại một cháu khác nhưng không đủ căn cứ xử lý.