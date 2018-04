Rúng động những vụ thầy giáo dâm ô, "gạ tình đổi điểm"

Thứ Ba, ngày 17/04/2018 19:00 PM (GMT+7)

Hàng loạt vụ thầy giáo dâm ô, cưỡng hiếp học sinh làm dư luận dậy sóng trong thời gian qua.

Thầy giáo thể dục xâm hại nữ sinh lớp 8 nhiều lần

Sáng 13/12/2017, Công an TX Tân Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quách Tỉnh (32 tuổi, ngụ xã Châu Phong, TX Tân Châu), giáo viên hợp đồng dạy thể dục của trường THCS Châu Phong về hành vi “Dâm ô trẻ em”.

Nạn nhân trong vụ án nghiêm trọng này là nữ sinh 13 tuổi, học lớp 8 tại trường THCS mà Tỉnh công tác.

Theo thông tin điều tra ban đầu, trong những ngày đầu năm học 2017, mẹ của em nữ sinh nói trên phát hiện con gái của mình có nhiều dấu hiệu bất thường nên tra hỏi, thì được con kể lại việc bị thầy giáo dạy thể dục xâm hại tình dục nhiều lần.

Ngay lập tức phụ huynh đến Công an TX Tân Châu trình báo vụ việc. Cơ quan Công an cũng đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi giám định.

Từ kết quả giám định cũng như lời khai của đối tượng Tỉnh về việc có thực hiện hành vi dâm ô với nữ sinh là học trò của mình sau giờ dạy, Công an TX Tân Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nghi can Tỉnh.

Cảnh sát cho biết ngoài việc khởi tố để điều tra hành vi Dâm ô trẻ em, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi Hiếp dâm trẻ em đối với thầy giáo này.

Rúng động thầy giáo dâm ô học sinh ở Quảng Nam

Ông Chung tại cơ quan điều tra

Ngày 9/8/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Quang Chung (SN 1969), để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em.

Được biết, nghi phạm Chung là giáo viên trường tiểu học Zơ Nông (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Quảng Nam).

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, từ khoảng đầu năm học 2015 đến tháng 4/2016, Chung đã nhiều lần gọi các em học sinh vào phòng làm việc trong thời gian nghỉ giải lao giữa giờ, để thực hiện hành vi sàm sỡ.

Các nạn nhân sau đó đã kể lại sự việc với gia đình. Người nhà nạn nhân đã có đơn gửi tới cơ quan công an để trình báo.

Kết quả trưng cầu giám định cho thấy các nạn nhân bị tổn thương về sinh lý, tâm lý hoảng loạn, sợ sệt trong học tập và giao tiếp.

Thầy giáo "gạ tình đổi điểm"

Liên quan đến vụ thầy giáo đưa nữ sinh vào nhà vệ sinh để gạ tình đổi điểm, ngày 27/2/2016, Cơ quan CSĐT quận Ô Môn (Cần Thơ) cho biết do vụ việc phức tạp và còn nhiều vấn đề chưa rõ ràng nên đang xin ý kiến về hướng xử lý của cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ.

Trước đó, em L., học sinh lớp 10 trường THPT Thới Long khai tại cơ quan công an như sau: Sáng 23/10/1013, sau khi kiểm tra môn Công nghệ, thầy giáo Đặng Văn Hoàng (giáo viên dạy môn này) đã gọi em đến và hỏi tình hình làm bài. Sau đó thầy Hoàng nói thêm "Muốn bài kiểm tra được 9 hay 10"? rồi bảo L. 14h cùng ngày đến nhà vệ sinh nam của giáo viên để "nói chuyện".

Khi em L. đến thì thầy Hoàng đã hôn em và có ý định đòi quan hệ tình dục nhưng nữ sinh này không đồng ý.

Sau đó 3 ngày, ngày 26/10, cũng 14h tại nhà vệ sinh nam giáo viên, thầy Hoàng cho biết sắp có bài kiểm tra rồi hỏi nữ sinh: "Em muốn điểm cao hay thấp?". Do lo sợ bị điểm thấp nên tại đây, L. đồng ý quan hệ tình dục với thầy Hoàng.

Thầy giáo THCS bị tố "quan hệ" với nữ sinh lớp 11 nhiều lần

Cụ thể, trước đó, bà Ng.Th.Th. (SN 1954, trú tại xóm 8, thôn Đinh Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa) đã có đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng trình bày về việc cháu gái mình là V.Th.Th.V. (SN 2000, hiện là học sinh lớp 11 Trường THPT M.Đ.A) bị thầy Đ.H.H. (SN 1974, ở xã Hòa Nam, hiện là giáo viên trường THCS xã H.N.) dụ dỗ và ép cháu quan hệ tình dục 6 lần.

Theo đơn tố cáo của bà Ng.Th.Th., vì điều kiện gia đình khó khăn nên bố mẹ cháu V. phải đi làm ăn xa, để V. ở nhà với bà Th. Do quen biết thầy H., trước khi đi làm ăn xa, anh V. V. Kh. (bố cháu V.) đã nhờ thầy dạy phụ đạo và quan tâm theo dõi sức học của cháu V. trong thời gian bố mẹ cháu ở xa.

Trong đêm 13-6-2016, thầy H. gọi điện cháu V. xuống nhà để kiểm tra bài học ở trường, thầy đã dụ dỗ, hứa hẹn và ép cháu quan hệ tình dục. Vì sợ mất lòng thầy nên cháu V. đã chiều theo. Từ thời điểm đó, còn diễn ra thêm 5 lần nữa, trong đó có 2 lần thầy lên nhà cháu V.

Đến ngày 6-12-2016, vợ của thầy H. là cô Ng.Th.H.L. gọi cháu V. đến nhà và đánh cháu. Sau đó, cháu V. về nhà hoang mang lo sợ đã gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm tên L. Đến nhà, cô L. đã động viên và V. kể lại sự việc với cô L. Sau đó, V. đã kể hết sự việc với gia đình. Đến ngày 13-12, bà Th. đã làm đơn đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ vụ việc.

Theo người nhà cháu V., thầy H. vừa là bạn thân của bố cháu V. vừa dạy thêm cho cháu từ lớp 5 nên gia đình đã không có nghi ngờ gì.