Nghìn ngày truy lùng siêu trộm vàng liên tỉnh

Thứ Bảy, ngày 13/07/2019 15:00 PM (GMT+7)

Chỉ một mình, siêu trộm “hoành hành” từ Nam ra Bắc, gây ra hàng loạt vụ trộm tiệm vàng bí ẩn. Điều đặc biệt là cho dù hệ thống an ninh, cửa giả chắc chắn đến đâu, đối tượng này cũng có thể phá để trộm cắp. Chính vì vậy, siêu trộm này đã trở thành mục tiêu phải làm rõ mà công an nhiều tỉnh, thành trong cả nước truy tìm.

Tin nóng Sự kiện:

Những vụ trộm tiệm vàng có một không hai

Đêm 5-12-2018, tại cửa hàng vàng bạc Tuấn Tuyền, ở 130 đường Trần Hưng Đạo, TP Lai Châu xảy ra vụ trộm chấn động dư luận bởi số vàng quá lớn, sự táo tợn và chuyên nghiệp của kẻ trộm. Trong đêm, đối tượng đã đột nhập cửa hàng trộm 300 lượng vàng trị giá hàng chục tỷ đồng.

Thời điểm này, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa đang nỗ lực điều tra 4 vụ trộm tiệm vàng trên địa bàn xảy ra từ năm 2014-2016. Vụ thứ nhất xảy ra vào đầu năm 2014 tại tiệm vàng 178 Lê Hoàn, TP Thanh Hóa, đối tượng dùng tuốc-nơ-vít và mỏ lết bẻ ô cửa sắt, đột nhập vào nhà, đi xuống tầng 1, cạy tủ kính đựng vàng lấy đi hàng chục cây vàng.

Đối tượng Nguyễn Văn Năm bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ đầu năm 2019.

Cuối năm 2014, kẻ gian lại đột nhập từ tầng 5 của hiệu vàng Kim Bảo trên đường Tống Duy Tân (Thanh Hóa) xuống tầng 1, dùng tuốc-nơ-vít cạy các ô tủ chứa vàng để lấy trộm. Đêm tháng 8-2016, một tiệm vàng ở thị trấn Chuối của huyện Nông Cống cũng bị trộm trèo qua mái tôn, đột nhập, cạy các tủ đựng vàng lấy đi hàng chục cây vàng các loại.

Cuối năm 2018, tiệm vàng Trang Ngọc ở đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh cũng bị kẻ gian cưa song cửa sổ tầng 3, trộm 120 cây vàng. Đêm 8-10-2018, kẻ gian trèo vào tiệm vàng Mai Chung ở đường Lê Lợi, TP Lạng Sơn lấy đi khoảng 50 cây vàng. Trước đó, ngày 31-5-2018, đối tượng lẻn vào cửa hàng kinh doanh vàng bạc Hưng Nguyệt ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (không có người trông ban đêm), lấy toàn bộ số vàng và 40 triệu đồng tiền mặt.

Ngoài ra, nhiều địa phương trong cả nước như Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Nam... cũng xảy ra tình trạng trộm tương tự nhưng không tìm được kẻ gian bởi hành tung của đối tượng quá bí ẩn, hầu như không để lại dấu vết gì. Công an các tỉnh đã xem xét hàng trăm ổ nhóm có biểu hiện trộm cắp, thu thập mọi dấu vết để điều tra, xác định đối tượng nhưng dấu vết thu thập được đều không trùng khớp với hàng loạt đối tượng trong diện nghi vấn.

Những dấu chân tố giác tội phạm

Sau khi xảy ra các vụ trộm vàng bí ẩn, bên cạnh việc xác lập chuyên án đấu tranh, công an các tỉnh đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự để thành lập ban chỉ đạo chuyên án điều tra các vụ đột nhập, trộm cắp tiệm vàng trên toàn quốc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua quá trình xác minh nhiều đối tượng nghi vấn, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Năm (SN 1987, hộ khẩu tại xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, Bắc Ninh, trú tại xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, Yên Bái) khi đối tượng đang lẩn trốn tại thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái.

Khi bị bắt, Năm một mực khai nhận là Nguyễn Văn Hùng, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội và chối tội. Tuy nhiên, cơ quan CSĐT xác định không có người tên Hùng theo địa chỉ của chứng minh nhân dân mà đối tượng này chính là Năm - người từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 4 lệnh truy nã với tội danh trên.

Sau những cuộc đấu trí, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khiến siêu trộm Nguyễn Văn Năm phải khai nhận hành vi trộm tại các tiệm vàng ở Thanh Hóa. (ảnh cắt từ clip).

Sau thời gian quanh co, chối tội, Nguyễn Văn Năm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, năm 2010, sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội “Trộm cắp tài sản”, Năm tiếp tục đi “ăn hàng” và bị 4 cơ quan CSĐT công an các tỉnh ra quyết định truy nã. Để tránh bị bắt, Năm trốn sang Trung Quốc ở với mẹ. Do ham mê cờ bạc, Năm quay trở về Việt Nam nhờ người làm giả chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Văn Hùng. Lúc này, ngoài vợ đầu có 2 con sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh, Năm tiếp tục lấy vợ hai và có 2 con ở thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

Năm khai nhận, đã đi xe khách từ Điện Biên sang Lai Châu thuê nhà nghỉ rồi thuê xe ôm chở đi quan sát các tiệm vàng. Phát hiện tiệm vàng Tuấn Tuyền dễ đột nhập nên đã đi bộ vào ngõ 132 đường Trần Hưng Đạo (cạnh tiệm vàng Tuấn Tuyền) rồi tháo giày đi chân không, khoác ba lô và trèo lên cột viễn thông lên tầng 4 của hiệu vàng.

Tại đây, Năm dùng tuốc-nơ-vít mang theo cậy ô thoáng trên cửa sổ phòng thờ tầng 4 để chui vào, sau đó đi cầu thang xuống tầng 1, dùng tuốc-nơ-vít mở khóa các tủ đựng vàng, lấy toàn bộ số vàng khoảng 300 lượng cho vào ba lô rồi thoát ra ngoài theo đường đột nhập.

Thời điểm trên, Công an Thanh Hóa cũng đang truy lùng đối tượng trộm tại các tiệm vàng, thu thập được một số dấu vết đường vân chân tại hiện trường nhưng không trùng khớp với hàng loạt đối tượng trong diện nghi vấn nên chưa làm rõ được thủ phạm. Công an Hà Tĩnh cũng truy tìm “tác giả” của những vết chân nên khi biết Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đang giám định dấu vết đường vân chân của một đối tượng đã gây ra các vụ trộm tiệm vàng ở khắp khu vực phía Bắc với phương thức, thủ đoạn giống với vụ trộm tiệm vàng Trang Ngọc, Công an tỉnh Hà Tĩnh đưa những dấu vết đường vân chân thu được tại tiệm vàng Trang Ngọc tới trực tiếp giám định, so sánh.

Kết quả, dấu vết đường vân chân để lại tại hiện trường vụ trộm tiệm vàng Trang Ngọc chính là dấu vân chân của siêu trộm Nguyễn Văn Năm.

Đấu trí với siêu trộm

Đối với CBCS Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, 4 vụ trộm tiệm vàng chưa làm rõ được thủ phạm là một món nợ mà họ khắc cốt ghi tâm, tìm mọi cách để trả bằng được. Chính vì vậy, bên cạnh việc tiếp tục điều tra, mỗi khi biết địa phương nào bắt được đối tượng trộm có thủ đoạn tinh vi là các anh liên hệ để tìm hiểu, xác minh. Tuy nhiên, hơn 2 năm trôi qua kể từ vụ trộm vàng cuối cùng, mặc dù đã điều tra ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước nhưng kẻ trộm vẫn bặt vô âm tín.

Chính vì vậy, khi biết tin Công an Lai Châu bắt giữ đối tượng, các anh đã điều tra, nghiên cứu về phương thức, thủ đoạn, công cụ, đặc điểm nhận dạng và dấu vết để lại hiện trường. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thấy có nhiều điểm trùng khớp với đối tượng gây ra 4 vụ trộm ở Thanh Hóa nên một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đã lên Lai Châu phối hợp thực hiện đấu tranh với Nguyễn Văn Năm.

Siêu trộm Nguyễn Văn Năm.

Lúc đầu Năm loanh quanh, chối tội nhưng khi các điều tra viên đưa ra chứng cứ xác thực, Năm đã khai nhận, từ năm 2013 đến nay, hắn thực hiện 4 vụ trộm cắp các tiệm vàng trên địa bàn Thanh Hóa. Như mọi vụ án khác, Năm sử dụng xe khách đi đến các thành phố trung tâm của các tỉnh, liên tục thay đổi phương tiện để quan sát kỹ địa hình, tìm nơi có các cửa hàng kinh doanh vàng bạc để đột nhập.

Khi đã xác định được địa điểm, Năm thuê khách sạn hoặc nhà nghỉ chờ đến đêm sẽ đột nhập, sử dụng tuốc-nơ-vít cạy cửa, vào trong nhà và lục soát, cạy phá tủ đựng vàng để trộm cắp. Quá trình di chuyển và gây án, Năm luôn đội mũ, đeo khẩu trang và tránh các vị trí có camera ghi hình.

Năm khai nhận, sáng đầu năm 2014, hắn đi xe khách vào TP. Thanh Hóa quan sát kỹ tiệm vàng ở số 178 đường Lê Hoàn, rồi quay về Hà Nội. Khoảng 21h cùng ngày, Năm đi taxi trở lại TP Thanh Hóa, trèo lên tầng 2 của hiệu vàng, dùng tuốc-nơ-vít và mỏ lết mang theo bẻ ô cửa sắt, đột nhập vào nhà, đi xuống tầng 1, cạy tủ kính lấy vàng rồi bắt xe khách về Hà Nội, bán được 500 triệu đồng.

Cuối năm 2014, Năm trèo theo tường sau lên tầng 5 của hiệu vàng Kim Bảo trên đường Tống Duy Tân (Thanh Hóa) và đột nhập xuống tầng 1, dùng tuốc-nơ-vít cạy các ô tủ lấy vàng bán được 1,6 tỷ đồng. Đêm tháng 8-2016, Năm đi xe khách đến thị trấn Chuối của huyện Nông Cống, trèo qua mái tôn, đột nhập vào tầng 3 một hiệu vàng rồi đi xuống tầng 1, dùng khăn che các camera sau đó cạy các tủ, lấy đi số vàng bán được 600 triệu đồng...

Sau khi khai ra các vụ trộm vàng ở Thanh Hóa, được sự động viên của các điều tra viên, Năm khai “tuốt tuồn tuột” các vụ trộm hắn từng thực hiện ở nhiều địa phương trên cả nước. Với khả năng đặc biệt, Năm nhớ như in từ thời điểm đến đặc điểm và số vàng mình trộm được của từng tiệm vàng ở nhiều địa phương. Cụ thể, đêm 8-10-2018, Năm trèo vào tiệm vàng Mai Chung ở đường Lê Lợi, TP Lạng Sơn lấy một số lượng vàng lớn rồi mang sang Quảng Đông, Trung Quốc bán được 1,48 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 31-5-2018, Năm đến thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La, phát hiện cửa hàng kinh doanh vàng bạc Hưng Nguyệt không có người trông vào ban đêm, đã lẻn vào lấy toàn bộ số vàng và 40 triệu đồng tiền mặt, bán vàng được khoảng 650 triệu đồng...

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Năm là đối tượng rất thông minh, khéo tay và có trí nhớ tốt. Đáng tiếc là hắn đã sử dụng tài năng vào mục đích xấu. Không chỉ thế, Năm là đối tượng ham mê cờ bạc, nghiện ma túy. Để đột nhập các tiệm vàng, Năm thường đi xe khách hoặc taxi đến các tỉnh rồi lân la ở khu vực trung tâm để “tăm tia” các tiệm vàng. Hắn nghiên cứu rất kỹ đường đi lối lại để tính toán phương án đột nhập.

Với biệt tài trèo tường, đột nhập và phá khóa, Năm có thể bám mái tôn, “chuồng cọp” trèo qua 4-5 nhà rồi đột nhập vào các tiệm vàng. Theo đó, phá khóa cửa tum rồi vào nhà, rút điện hoặc dùng áo che camera sau đó cạy tủ vàng để lấy trộm. Có những tiệm vàng không có cửa tum, hắn cưa “chuồng cọp” để đột nhập.

Camera ghi lại hình ảnh Năm đột nhập tiệm vàng.

Để “dọn” đường tẩu thoát cho mình, trước khi trộm cắp, Năm thường mở cửa trước, nếu chủ nhà phát hiện sẽ chạy ra cửa hoặc sau khi lấy xong sẽ bỏ trốn. Chính vì khả năng đặc biệt trên nên dù gây ra hàng loạt vụ trộm mà hắn không bị phát hiện.

Tất cả số vàng trộm được, hắn không bao giờ bán trong nước mà vượt biên sang Trung Quốc - nơi mẹ hắn ở - đi sâu vào nội địa bán. Chính vì vậy, công an các địa phương không truy tìm được tang vật.

Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng này đang sống cùng người vợ thứ hai tại Yên Bái kinh doanh cầm đồ, mua bán điện thoại, cho thuê xe ô tô tự lái và nuôi gà chọi.

Tại Bắc Ninh, từ nhỏ, Năm đã nổi danh là đối tượng chuyên trộm cắp và cờ bạc. Bất kể gia đình nào có thứ gì Năm thích là hắn tìm cách lấy trộm bằng được, cho dù có cất kỹ đến mức độ nào. Chính vì vậy, những người dân sống gần nhà Năm rất “ngại” gây thù chuốc oán với đối tượng này.

Tài mở khóa của hắn đã được giang hồ trong vùng phong là “bàn tay vàng” bởi chỉ trong vòng chưa đến 10 giây, dù loại khóa chống trộm kiểu gì Năm cũng có thể mở được. Lớn lên, Năm càng trượt dài theo con đường trộm cắp, cờ bạc. Mục tiêu của hắn cũng lớn dần, không chỉ trộm tài sản thông thường mà nhắm vào các tiệm vàng bởi vàng nhỏ gọn, dễ giấu, dễ vận chuyển và khi bán có giá trị cao. Hắn không ngờ, cho dù thủ đoạn tinh vi, cuối cùng cũng không thoát được sự trừng phạt của pháp luật.