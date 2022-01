Đến chơi và ngủ lại phòng trọ người phụ nữ khuyết tật, nam thanh niên làm bậy

Đến phòng trọ chơi, ngủ lại, Vũ Văn Tuất đã bóp cổ người phụ nữ bị câm điếc đến tử vong và cướp nhiều tài sản của nạn nhân.

Ngày 29-1, tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tạm giữ Vũ Văn Tuất (SN 1994, trú tại xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) để hiều tra về hành vi Giết người cướp tài sản.

Nghi phạm Vũ Văn Tuất - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào tối 27-1, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện bà Tr.Th.L. (SN 1976, trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) tử vong tại phòng trọ ở đội 4, khu phố An Bình (phường An Tảo, TP Hưng Yên). Tử thi nạn nhân đang trong giai đoạn phân hủy.

Phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã xác định và bắt giữ nghi phạm gây án là Vũ Văn Tuất khi đang lẩn trốn tại thôn Hội, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm TP Hà Nội.

Trong quá trình điều tra xác định, bà L. là người khuyết tật, bị câm điếc, sống độc thân, làm nghề bán hàng nước tại khu vực phường An Tảo, TP Hưng Yên.

Vào tối 24-1, Tuất đến phòng trọ của người phụ nữ này chơi và ngủ lại. Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 25-1, khi bà L. đang ngủ, Tuất đã dùng tay bóp cổ cho đến khi bà L. không cử động nữa. Sau đó, Tuất tháo 2 chiếc nhẫn, 1 đôi bông tai bằng kim loại màu vàng bà L. đang đeo trên người; tiếp đó lục soát trong phòng bà L. lấy 1 điện thoại di dộng, 1 sạc điện thoại, 2 dây chuyền và 1 lắc tay đều bằng kim loại màu vàng. Sau đó, Tuất khóa cửa phòng trọ của bà L., đi xe máy bỏ trốn.

Được biết, Tuất từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

