Vụ cướp tiền ảo hơn 37 tỷ đồng: Hành vi phạm tội rõ ràng, nhiều bị can vẫn kêu oan

Chủ Nhật, ngày 28/11/2021 14:33 PM (GMT+7)

Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng đề ngị truy tố 16 bị can thực hiện vụ bắt cóc gia đình doanh nhân cướp 35 tỷ đồng trên cao tốc gây xôn xao dư luận về tội “cướp tài sản”.

Đáng chú ý, tuy đã có kết luận điều tra và đề nghị truy tố của cơ quan tiến hành tố tụng chứng minh cụ thể, chi tiết hành vi phạm tội của từng bị can, nhưng nhiều bị can vẫn chưa chưa chịu nhận tội, vẫn kêu oan.

Theo đó, 16 bị can bị Viện KSND tối cao đề nghị truy tố, gồm: Hồ Ngọc Tài (SN 1989), Trần Ngọc Hoàng (SN 1983), Mai Xuân Phốt (SN 1992), Trịnh Tuấn Anh (SN 1985), Trương Chí Hải (SN 1989), Nguyễn Văn Đức (SN 1996), Bùi Quang Chung (SN 1997), Phạm Văn Thành (SN 1993), Nguyễn Chí Thanh (SN 1998), Phạm Văn Hùng (SN 1994), Nguyễn Quốc Dũng (SN 1981), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1993), Phạm Hồ Bảo Duy (SN 1991), Chung Trần Phương Duy (SN 1987), Dương Khải An (SN 1996) và Phạm Hoàng Việt (SN 1991).

Theo kết quả điều tra, vào năm 2016, Tài và anh Lê Đức Nguyên (SN 1988, ngụ TP Hồ Chí Minh) cùng đầu tư tiền ảo, nên quen biết và trở thành bạn bè. Năm 2018, Tài bán hết 1.000 tiền ảo Bitcoin để mua các loại tiền ảo mới khác nhưng bị thua lỗ hàng tỷ đồng. Quá trình đầu tư tiền ảo, Tài còn quen Hoàng cũng đầu tư tiền ảo và thua lỗ. Cho rằng nguyên nhân thua lỗ là do đầu tư theo định hướng của anh Nguyên, nên Tài rủ Hoàng tìm Nguyên để đòi lại số Bitcoin đã mất nhưng Nguyên không chịu gặp mặt bọn chúng.

Đến cuối tháng 4/2020, Tài thuê Phốt tìm kiếm, xác định nơi ở của anh Nguyên với giá 25 triệu đồng. Tiếp đó, Tài điện thoại cho Tuấn Anh để tìm Nguyên lấy lại Bitcoin với thỏa thuận sẽ chia cho Tuấn Anh 30% số Bitcoin lấy lại được. Tiếp đó, Tài gửi toàn bộ thông tin của anh Nguyên và chuyển 50 triệu đồng cho Tuấn Anh làm chi phí tìm kiếm. Ngày 11/5/2020, Tài và Hoàng bay từ TP Đà Nẵng vào TP Hồ Chí Minh để gặp các bị can trong đường dây này bàn bạc cách thức tiếp cận, tìm cách lắp định vị trên xe của Nguyên để theo dõi.

Sau đó, nhóm Tài thống nhất thời điểm gây án, tất cả sẽ đeo khẩu trang để che giấu nhân thân; dùng băng keo, băng thun y tế trói tay, bịt mắt làm anh Nguyên mất phương hướng, rồi dùng súng bắn đạn bi, ống kim tiêm chứa mực giả máu nhiễm HIV đe dọa tiêm nhiễm bệnh.

Các bị can bị bắt giữ.

Ngày 17/5, Phốt phát hiện xe của anh Nguyên di chuyển từ TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) về TP Hồ Chí Minh nên báo cho Tài biết, và cùng nhau thực hiện kế hoạch đã bàn. Khoảng 12h15 cùng ngày, thấy ôtô của anh Nguyên chạy trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, nhóm Tài dàn cảnh đâm ôtô vào phần đuôi xe của Nguyên. Quá bất ngờ, anh Nguyên và em vợ em vợ tên Vũ Minh Hiếu (SN 1997, ngụ TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) xuống xe để xem sự việc.

Lập tức, Đức và Anh Tuấn lái xe chặn đầu xe nạn nhân, còn nhóm Chung, Đức, Thanh, Thành, Hùng dùng súng khống chế Nguyên và Hiếu. Sau khi bắt giữ vợ con của anh Nguyên sang một ôtô khác, chúng dùng ống kim tiêm chứa mực đỏ đe dọa chích vợ của Nguyên, buộc nạn nhân phải đọc mật khẩu truy cập vào ví điện tử cá nhân và chuyển tiền ảo sang ví điện tử của Tài.

Chưa dừng lại, Tài và Hoàng còn yêu cầu nạn nhân gọi về cho anh ruột tên Lê Đức Nhất và yêu cầu chuyển 1.000 Bitcoin qua ví điện tử của Tài. Do nghe tiếng anh Nguyên la hét ở đầu dây bên kia nên anh Nhất không chuyển tiền. Vì vậy, nhóm Tài bỏ nạn nhân xuống đoạn đường vắng thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi (TP Thủ Đức) rồi tẩu thoát. Cùng ngày, nhóm Tài bán hơn một nửa số tiền ảo cướp được gần 19 tỉ đồng. Qua truy xét, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt nhóm Tài.

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, cho biết thêm: Quá trình điều tra, Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Anh Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm. Cụ thể, Dũng giúp tư vấn cho đồng bọn dàn cảnh vụ va chạm xe; trực tiếp phân công đồng bọn va chạm với xe của anh Nguyên để uy hiếp, đe dọa, khống chế nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Dũng được chiếm hưởng 412 triệu đồng. Còn Anh Tuấn là người trực tiếp điều khiển xe ôtô của mình chở Hải và Tuấn Anh ra đường cao tốc.

Trên đường đi, Hải nói Anh Tuấn rằng đi để chặn xe anh Nguyên đòi nợ. Đồng thời, Anh Tuấn còn có mặt tại hiện trường, chứng kiến đồng bọn khống chế anh Nguyên. Sau đó, Anh Tuấn còn chở đồng bọn về. Trên đường đi, Anh Tuấn còn biết được Hải nói Tài tháo camera trên xe của anh Nguyên để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Do vậy, Anh Tuấn được Hải chia cho 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi nhận được kết luận điều tra, hai bị can nguyên là cán bộ Công an TP Hồ Chí Minh đã bị tước quân tịch trên đều chối tội, kêu oan khai rằng không biết Tài và đồng phạm thực hiện việc cướp tài sản của anh Nguyên, chỉ nghĩ Tài đòi nợ anh Nguyên bình thường.

Các bị can khác gồm, Nguyễn Văn Đức, Mai Xuân Phốt, Dương Khải An, Trịnh Tuấn Anh và Trần Ngọc Hoàng cũng kêu oan. Bọn chúng cho rằng, không tham gia hoặc không biết việc Tài cướp tiền điện tử của anh Nguyên mà chỉ nghĩ đơn giản là giúp Tài đòi nợ. Quá trình điều tra, các bị can đã vận đồng gia đình nộp tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng để bồi thường cho nạn nhân.

