Đem vàng đi cầm cố, tự cắt tay rồi loan báo bị cướp tài sản

Vào lúc 19h tối 24/4, Công an xã Tân Đức nhận được tin báo từ Trần Hữu Sang về việc mình bị cướp tài sản gồm: 1 lắc tay bằng vàng và 1 nhẫn vàng tại khu vực cầu Sông Giêng thuộc Thôn 2, Tân Đức, Hàm Tân, Bình Thuận.

Trần Hữu Sang, người báo tin giả bị cướp.

Công an xã Tân Đức đã phối hợp với Tổ công tác của Đội Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Hàm Tân tiến hành xác minh, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai đối với Trần Hữu Sang. Lời khai của Sang có nhiều mâu thuẫn, không phù hợp với sự việc xảy ra và dấu vết hiện trường. Tổ công tác xác định đây là vụ việc báo tin giả, khai báo không đúng sự thật. Sau một hồi quanh co, Sang đã khai nhận toàn bộ hành vi báo tin giả đối với cơ quan Công an.

Vết thương trên tay do Sang tự gây ra để lừa dối gia đình.

Theo lời khai của Trần Hữu Sang, chiều 24/4, Sang đi đến một tiệm vàng (xã Xuân Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai) để cầm 1 lắc tay vàng và 1 nhẫn vàng của Sang với số tiền là 13,5 triệu đồng. Sau đó, Sang đã dùng số tiền trên nạp vào phần mềm Hkex (phần mềm để đầu tư dạng như chứng khoán ảo). Nạp tiền xong thì Sang không liên lạc được với người giới thiệu và bị đẩy ra khỏi nhóm. Lúc này Sang mới nhận ra mình đã bị lừa.

Vì sợ ba mẹ la mắng nên Sang đã dùng dao lam tự cứa 4 vết ở tay trái, sau đó chạy xe về nhà và báo với gia đình là mình bị cướp ở cầu Sông Giêng (thuộc Thôn 2, Tân Đức, Hàm Tân). Nghe Sang nói là bị cướp, trên tay có nhiều vết máu, bố của Sang đã chở Sang đến Trạm y tế xã Xuân Hòa (Xuân Lộc, Đồng Nai) để băng bó vết thương, rồi đến Công an xã Tân Đức để trình báo sự việc.

Tại CQĐT, Sang thừa nhận là do bị lừa trên mạng, nên đã tự dùng dao lam rạch tay và bịa chuyện là bị cướp tài sản để lừa dối gia đình.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/dem-vang-di-cam-co-tu-cat-tay-roi-loan-bao-bi-cuop-tai-san-i6912...Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/dem-vang-di-cam-co-tu-cat-tay-roi-loan-bao-bi-cuop-tai-san-i691289/