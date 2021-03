Đề nghị truy tố kẻ sát hại nghệ sỹ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam

Thứ Hai, ngày 01/03/2021 16:45 PM (GMT+7)

Vì mẫu thuẫn cá nhân, Bình gây gổ với em gái rồi sau đó dùng dao đâm tử vong em rể là một nghệ sỹ nổi tiếng.

Ngày 1/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Hà Nội đã bạn hành bản kết luận điều tra vụ án "Giết người" xảy ra tối 18/2/2020 tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khiến NSƯT Nguyễn Mạnh Dũng tử vong.

Theo kết luận, Dương Quang Bình (SN 1977, trú tại Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội) là đối tượng nghiện ma túy và nghiện rượu. Bình từng bị cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đưa đi cai nghiện bắt buộc 24 tháng.

Năm 2006, Bình cai nghiện xong và được gia đình đưa đi khám, chữa bệnh tại bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 trong khoảng thời gian 2 tháng do mắc chứng rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu.

Khoảng hơn 18h ngày 18/02/2020, sau khi ngủ dậy, Bình đi mua nửa lít rượu táo mèo với giá 20 nghìn đồng về uống. Đến khoảng 21h45 cùng ngày, vì mâu thuẫn cá nhân trong sinh hoạt, Bình đã chửi bới và gây gổ với em gái ruột là Dương Thị Hoàng Yến và em rể là NSƯT Vũ Mạnh Dũng (43 tuổi).

Lúc này, Bình khóa trái cửa cổng (cổng chung giữa nhà Bình và nhà anh Dũng) rồi nghiêng chiếc xe máy làm đổ xăng ra sân chung giữa 2 nhà; sau đó bật lửa đốt xe máy.

Thấy vậy, chị Yến gọi điện báo cho lực lượng cảnh sát 113 đến ứng cứu. Nhận được tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm đã triển khai tổ công tác có mặt tại hiện trường.

Tổ công tác cùng người dân đã phá khóa vào nhà dập lửa, phát hiện Dương Quang Bình đang cầm dao uy hiếp những người đang có mặt bên trong.

Khi mọi người chưa kịp trở tay thì Bình đã cầm dao lao vào đâm 1 nhát chí mạng vào ngực trái em rể, khiến anh Dũng gục tại chỗ. Do mất máu cấp không hồi phục, nạn nhân đã tử vong.

Do cửa xếp nhà anh Dũng khóa bên trong nên lực lượng công an phải trèo qua cửa sổ tầng 1 xông vào khống chế được Bình cùng hung khí đưa về trụ sở công an phường Chương Dương để giải quyết.

Tại cơ quan công an, bị can Bình khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung vụ án nêu trên.

Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần của Viện pháp y tâm thần Trung ương kết luận: "… Trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, bị can Dương Quang Bình mắc bệnh rối loạn loạn thần do sử dụng nhiều loại ma túy và chất kích thích khác. Theo phân loạt bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992, bệnh có mã số F19.5. Tại thời điểm trên, bị can hạn chế khả năng nhận thức vào điều khiển hành vi.

Bị can Dương Quang Bình cần được điều trị bệnh nhưng không thuộc đối tượng áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh."

Bình bị đề nghị truy tố về tội "Giết người" theo điểm n, khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

