Đánh tình địch bất tỉnh vì người yêu bỏ nhà đi

Tức giận vì người yêu bỏ nhà theo ông Nhân, Giàu ra tay hành hung ông này bất tỉnh rồi bỏ trốn.

Sáng 29/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Huỳnh Văn Giàu (SN 1988, cư trú ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Cán bộ đang ghi lời khai Huỳnh Văn Giàu tại cơ quan công an.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 14h ngày 18/2, Huỳnh Văn Giàu đang ngồi uống nước tại một quán cà phê thuộc ấp Long Định, xã Long Kiến thì nhìn thấy ông Võ Thành Nhân (SN 1967, cư trú tại địa phương) đi lại quán uống nước nên đã bỏ đi ra bờ sông cách quán nước khoảng 20 mét để nói chuyện với một người bạn.

Khoảng 15 phút sau, khi ông Nhân uống nước xong ra về, đi ngang chỗ Giàu. Lúc này, Giàu nhớ lại chuyện người yêu của Giàu đã bỏ đi sống chung với ông Nhân khi Giàu đi làm thuê ở xa. Tức giận, Giàu đã xông đến dùng tay đánh nhiều cái vào mặt ông Nhân làm ông Nhân té ngã đập đầu xuống đường bê tông bất tỉnh rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ông Nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện vì chấn thương sọ não với tỷ lệ thương tích 58%. Sau khi gây thương tích cho ông Nhân, Giàu đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới ra quyết định truy nã đối với Huỳnh Văn Giàu về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã phát hiện, bắt giữ được Huỳnh Văn Giàu khi gã đang lẩn trốn tại phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

