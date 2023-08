Đánh sập đường dây đánh bạc mô hình đa cấp nghìn tỷ

Đáng chú ý, trung bình mỗi ngày, các đối tượng đại lý thu lợi bất chính từ việc đánh bạc này khoảng 25 đến 35 triệu đồng (tương đương khoảng 700 triệu đến 1 tỷ đồng/tháng).

Hoạt động tinh vi dưới mô hình đa cấp

Giữa tháng 8/2022, sau một thời gian dài nắm bắt thông tin từ cơ sở phản ánh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Nam Định phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc với quy mô lớn trên không gian mạng có hình thức thủ đoạn hoạt động tinh vi trên địa bàn không chỉ tỉnh Nam Định mà còn rộng khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Thông tin trên nhanh chóng được báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh. Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo 2 đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh đấu tranh, triệt xóa đường dây; bắt giữ các đối tượng phạm tội.

Thượng tá Đinh Văn Tạo cùng tổ chuyên án nghiên cứu phương thức, thủ đoạn tinh vi của các đối tượng

Theo Thượng tá Đinh Văn Tạo, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nam Định, Phó trưởng ban chuyên án cho biết: Các đối tượng đã tạo lập tài khoản đánh bạc, tham gia đánh bạc và làm đại lý để hưởng hoa hồng trên cổng game 9666club (đánh bạc dưới hình thức xổ số VN-Go 1 phút). Đây là cổng game hoạt động dưới mô hình đa cấp, người chơi vừa có thể đánh bạc, vừa tổ chức đánh bạc bằng hình thức lôi kéo người khác tham gia để hưởng hoa hồng, do đó các đối tượng tổ chức lôi kéo rất nhiều các đại lý cấp dưới và con bạc tham gia ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, chủ yếu là nữ giới, tuổi từ 18 đến 30, không có việc làm ổn định.

Để đăng ký tài khoản tham gia đánh bạc trên cổng game 9666club, theo cán bộ điều tra, người chơi phải đăng ký bằng số điện thoại hoặc tài khoản facebook. Cổng game này hoạt động theo mô hình đa cấp từ bậc 1 đến bậc 4; dựa trên số lượng người tham gia đánh bạc và lượng tiền chơi thì đại lý cấp trên được hưởng hoa hồng theo mức độ tăng dần từ cấp 0 cho đến cấp 6 với tỷ lệ được hưởng từ 0,6% đến 1% trên tổng số tiền cá cược của tài khoản bậc 1; từ 0,18% đến 0,5% của tài khoản bậc 2; từ 0,054% đến 0,25% của tài khoản bậc 3; từ 0,0162% đến 0,125% của tài khoản bậc 4.

Khi người chơi tham gia chơi VN-Go 1 phút thì nhà cái sẽ đưa ra bảng số từ 0 đến 9 ứng với các màu xanh, đỏ và tím để người chơi chọn đặt cược. Một phiên chơi được tính bằng 1 phút, trong 55 giây đặt cược, 5 giây còn lại chờ đợi mở kết quả tạm ngưng đặt cược. Tổng số lượt mở thưởng mỗi ngày là 1.440 lượt. Có 3 hình thức đặt cược: Hình thức chọn “lớn - nhỏ”; hình thức chọn màu (có 3 màu là đỏ, xanh lá và xanh tím); hình thức chọn số. Nhà cái sẽ tự thông báo kết quả cho người chơi biết, còn cụ thể cách nhà cái quay số như thế nào thì người chơi không được biết. Cứ mỗi giao dịch đặt cược 100 nghìn, sẽ có khoản khấu trừ cho nhà cái là 2 nghìn đồng, do đó khoản đặt cá cược thực tế là 98 nghìn đồng.

Hoàng Thị Hợp và Trần Thị Liên phải thừa nhận hành vi phạm tội

Cũng theo cán bộ điều tra, sau khi người chơi tạo tài khoản trên cổng game sẽ phải thêm phương thức thanh toán bằng tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử của cá nhân để nạp, rút tiền. Để tiến hành nạp tiền, người chơi phải chọn hình thức thanh toán để nhà cái cung cấp thông tin số tài khoản nhận tiền, mã hóa đơn giao dịch và số tiền người chơi phải chuyển, vì nhà cái sẽ cắt hoa hồng ngay số tiền nạp của người chơi. Khi người chơi muốn rút tiền trong tài khoản game, chỉ cần nhập số tiền cần rút (trong hạn mức của tài khoản đang có) và nhập mật khẩu của tài khoản, nhà cái sẽ chuyển về tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử đã thêm trước đó. Số lần rút tối đa trong ngày là 3 lần.

Hưởng lợi lớn từ số tiền thắng bạc và số tiền hoa hồng đại lý nên nhiều đối tượng ham, tìm mọi cách để quảng cáo, hướng dẫn, lôi kéo thật nhiều người chơi tham gia đánh bạc trên cổng game. Đáng chú ý, trung bình mỗi ngày, các đối tượng đại lý thu lợi bất chính từ việc đánh bạc này khoảng 25 đến 35 triệu/ngày (khoảng 700 triệu đến 1 tỷ đồng/tháng).

Cất lưới

Sau 8 tháng, nhiều tổ công tác phải ăn bờ ngủ bụi trên khắp các địa bàn nhiều tỉnh, thành phố của cả nước để thu thập tài liệu. Ngày 25/4/2023, Đại tá Chu Văn Phú, Phó giám đốc Công an tỉnh Nam Định, Trưởng ban chuyên án chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố tiến hành triệt phá…

Hoàng Thị Hợp tại Cơ quan Công an

Chiếc xe ô tô Tucson màu mận chín mới cáu cạnh dừng lại khá lâu trước cổng nhà. Như thói quen, Hoàng Thị Hợp (sinh năm 1991, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) bước xuống, mắt từ từ đảo nhiều vòng rà soát xung quanh. Nhận thấy mọi thứ không có gì khác lạ, Hợp lái xe vào ngôi nhà khang trang, từ từ mở cửa. Vừa đi được vài bước chân, nụ cười cô ta bỗng chợt tắt, hai tay buông thõng xuống không cầm nổi mấy túi đồ hàng hiệu mới sắm.

Hóa ra, trước mặt cô ta lúc này là Thượng tá Đinh Văn Tạo và các thành viên tổ công tác vừa ập vào. Khuôn mặt biến sắc, bờ vai Hợp run lên lo lắng, có lẽ có nằm mơ cũng không nghĩ mình được “đón” chu đáo đến vậy. Giọng lí nhí, nói không thành lời. Những bước đi nặng trĩu để lại ánh mắt nhìn thẫn thờ của mẹ già, con thơ…

Điều làm các cán bộ điều tra cũng bất ngờ là mọi người thân, kể cả người chồng đầu ấp tay gối bao lâu nay dù biết vợ kiếm được rất nhiều tiền nhưng cũng không biết Hợp làm công việc gì. Hằng ngày, sẽ có một khoảng thời gian nhất định Hợp đóng cửa phòng, sử dụng máy tính, mọi người chỉ nghĩ cô ta đang bận bán hàng online… cho đến khi “bà trùm” cầm đầu đường dây này bị bắt.

Hai chiếc ô tô tang vật của vụ án

Khai nhận tại Cơ quan CSĐT, để điều hành tài khoản đánh bạc quy mô đặc biệt lớn này, Hợp đã lập nhóm Telegram “DOLLAR GROUP” và một số nhóm trên mạng xã hội Facebook… Tất cả các thành viên lập tài khoản từ mã giới thiệu của Hợp qua tài khoản Telegram “DOLLAR GROUP” sẽ được tham gia nhóm, được đối tượng cấp quyền quản trị thành các đại lý để thêm các tài khoản của người chơi vào nhóm. Đã có hơn 20.500 tài khoản bị Hợp lôi kéo tạo lập và tham gia đánh bạc….

Trước đó, một mắt xích quan trọng trong đường dây, đại lý cấp dưới của Hợp - Trần Thị Liên (sinh năm 2000, trú tại xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) bị bắt. Bà mẹ đơn thân này có hình ảnh sang chảnh chẳng thua gì các chị em tiểu thư con nhà giàu.

Liên làm các video hướng dẫn, sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook “Liên Gina” đăng tải quảng bá, lôi kéo người chơi tham gia đánh bạc trên cổng game 9666club và tạo lập nhóm Telegram “Kiếm tiền tại nhà 150k TL GROUP 966club” để báo kèo, hướng dẫn người chơi tham gia đánh bạc trên cổng game này…

Với lời chào mời quảng cáo “Game Kiếm Tiền Tại Nhà / Hội chị em, mẹ bỉm sữa - chia sẻ cách kiếm tiền tại nhà - an toàn hiệu quả. Hướng dẫn, chia sẻ cách kiếm tiền tại nhà phù hợp với những ai có vốn nhỏ chỉ từ 300k như các mẹ bỉm sữa, học sinh, công nhân... Muốn kiếm thêm thu nhập từ 200k tại nhà, dễ dàng rút tiền trực tiếp về tài khoản 24/24 trong ngày…”, đã có hơn 15.500 tài khoản bị Liên lôi kéo tạo lập và tham gia đánh bạc….

Quảng cáo hoạt động cờ bạc được Trần Thị Liên tung lên mạng

Sau khi Hợp, Liên bị bắt giữ, 4 đối tượng khác là Lê Hồng Nhung (sinh năm 1990, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên); Phạm Thị Chi (sinh năm 2000, trú tại xã Giao Hương, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định); Nguyễn Thị Trực (sinh năm 1991, trú tại xã Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên); Bế Thị Ly (sinh năm 1993, trú tại xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) cũng nhanh chóng phải tra tay vào còng. Ngoài thu giữ 2 xe ô tô, Cơ quan CSĐT còn phong tỏa, thu giữ 600 triệu đồng cùng nhiều tang vật vụ án và 100kg tài liệu chứng minh hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của các đối tượng…

Tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc diễn ra trên không gian mạng đã và đang gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, tác động xấu đến cuộc sống của người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự.

Công an tỉnh Nam Định khuyến cáo mỗi người dân cần chấp hành nghiêm pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức được hậu quả, tác hại đối với bản thân, gia đình và xã hội; cảnh giác với các chiêu trò, lôi kéo, dụ dỗ tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc, người dân cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xử lý. Cơ quan Công an sẽ chủ động phát hiện, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đường dây; phối hợp với các ngành chức năng đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh trước pháp luật.

