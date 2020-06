Đánh người ở trụ sở công an, Đường “Nhuệ” bị đề nghị truy tố 7 năm tù

Thứ Năm, ngày 11/06/2020 11:53 AM (GMT+7)

Với hành vi đánh người ở trụ sở công an, Đường “Nhuệ” đã bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố tội danh "Cố ý gây thương tích" với khung hình phạt là 7 năm tù giam.

Đường “Nhuệ” bị đề nghị truy tố 7 năm tù giam về hành vi Cố ý gây thương tích.

Liên quan đến vụ Đường “Nhuệ” bị bắt giữ, ngày 11/6, một lãnh đạo Công an TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Thái Bình đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ Đường “Nhuệ” đánh người tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP.Thái Bình sang Viện kiểm sát Nhân dân TP.Thái Bình.

Theo vị lãnh đạo này, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đã đề nghị truy tố Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, SN 1971, trú TP.Thái Bình) về hành vi "Cố ý gây thương tích", theo khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự. Theo đề nghị này, Đường có thể sẽ bị xử phạt 7 năm tù giam.

Trước đó, ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 05/7/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014, tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP.Thái Bình để điều tra.

Vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 18/11/2014, tại trụ sở Công an phường Trần Lãm là vụ án Nguyễn Xuân Đường bị tố hành hung 2 người trong một gia đình ngay tại phòng tiếp công dân của Công an phường Trần Lãm. Nạn nhân trong vụ án này là bà Đ.T.L (SN 1964, trú phường Trần Lãm) và anh M.T.D (con trai bà Lý).

Đến ngày 5/1/2015, Công an TP.Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích”. Đến ngày 5/7/2015, Công an TP.Thái Bình ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ đối với vụ án Đường “Nhuệ” cùng đàn em hành hung người khác tại trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Nguồn: http://danviet.vn/danh-nguoi-o-tru-so-cong-an-duong-nhue-bi-de-nghi-truy-to-7-nam-tu-50202011611...Nguồn: http://danviet.vn/danh-nguoi-o-tru-so-cong-an-duong-nhue-bi-de-nghi-truy-to-7-nam-tu-50202011611542199.htm