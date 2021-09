Đánh chết người rồi ngụy tạo hiện trường tai nạn giao thông

Thứ Ba, ngày 07/09/2021 10:00 AM (GMT+7)

Sau khi sử dụng ma túy, Võ Hiếu H. đánh rồi dọa giết Nguyễn Đức Thủy. Quá bức xúc trước hành động này, Thủy đã đánh lại H. khiến nạn nhân tử vong rồi đưa thi thể ra đường ngụy tạo thành vụ tai nạn.

Sau khi đánh chết anh H., Thủy tạo dựng hiện trường giả thành vụ tai nạn giao thông.

Theo nội dung vụ án, khoảng 5 giờ ngày 21-8-2020, người dân đi tập thể dục gần khu vực Trường tiểu học phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) phát hiện một người đàn ông nằm bên đường, cạnh chiếc xe máy. Thời điểm được phát hiện, người đàn ông đã tử vong, cơ thể có nhiều vết thương. Người dân nhanh chóng báo cáo lên cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, danh tính nạn nhân được xác định là Võ Hiếu H. (1984, trú phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa). Với những dấu vết tại hiện trường, nhiều người cho rằng anh H. đi uống rượu say đêm trước đó và trên đường về thì gặp tai nạn. Do không được phát hiện sớm và cấp cứu kịp thời nên nạn nhân đã tử vong.

Tuy nhiên, quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan phát hiện đây không phải là vụ tai nạn giao thông. Quá trình khám nghiệm lực lượng chức năng phát hiện trong máu nạn nhân có chất ma túy. Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ, cơ quan pháp y kết luận nguyên nhân tử vong của anh Võ Hiếu H. là "vỡ xương hộp sọ, xuất huyết não do đa chấn thương trên nạn nhân có sử dụng Ethanol, Morphin và Codein". Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng thì đây là một vụ án giết người.

Biết cơ quan công an đang điều tra về vụ việc trên, đêm 21-8, Nguyễn Đức Thủy (1988, trú phường Quang Phong, TX Thái Hòa) đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi giết anh Võ Hiếu H.

Theo lời khai của đối tượng Thủy, tối 20-8-2020, Võ Hiếu H. uống rượu say rồi đến nhà tìm Thủy chơi, sau đó hai bên xảy ra cãi cọ. Thủy bỏ đi mua ma túy, đến khoảng hơn 22 giờ về nhà thì phát hiện H. đang sử dụng ma túy trong phòng ngủ của mình nên đuổi ra ngoài.

Tuy nhiên, Võ Hiếu H. nói giọng thách thức rồi đạp Thủy ngã ra bậc tam cấp và đe dọa "mày thích tao giết mày ở đây luôn". Mặc dù, Thủy bỏ chạy nhưng vẫn bị Võ Hiếu H. ném viên gạch theo. Quá bực tức trước hành động quá đáng của H., Thủy quay lại, đạp vào ngực H., sau đó hai bên tiếp tục xảy ra xô xát, Thủy quật ngã H., đấm đá túi bụi rồi quật nạn nhân xuống nền sân cho đến khi H. bất động.

Sau khi kiểm tra thấy nạn nhân không còn thở nên Thủy cuống cuồng cấp cứu. Thấy anh Võ Hiếu H. thở trở lại, Thủy vào nhà lấy chăn chiếu ra đắp lên người rồi bỏ vào nhà nằm ngủ. Khoảng 1 giờ ngày 21-8, Thủy tỉnh dậy, ra sân kiểm tra thấy anh H. đã tử vong.

Để che đậy hành vi phạm tội của mình, Thủy đã cố tình ngụy tạo rằng đây là vụ tai nạn nên chở anh H. ra khu vực gần trường tiểu học, cách nhà khoảng 1,5km đặt nạn nhân bên đường tạo hiện trường như đây là vụ tai nạn giao thông. Sau đó, Nguyễn Đức Thủy chạy về nhà tắm rửa, lau dọn hiện trường rồi bỏ trốn đến nhà người quen xin ngủ nhờ. Sau đó, Thủy đến cơ quan công an đầu thú.

Đối tượng Nguyễn Đức Thủy khi bị bắt.

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Đức Thủy về tội “Giết người”. Tại phiên tòa, Thủy không tranh luận gì về tội danh và cho biết, giữa nạn nhân và bị cáo không có mâu thuẫn gì, vụ việc xảy ra là do mâu thuẫn bột phát. Nguyên nhân là do bực tức việc anh Võ Hiếu H. sử dụng ma túy trong nhà, bị cáo nhắc nhở nhưng anh H. không nghe lại còn dọa, đánh. Bị cáo không kiềm chế được đã gây ra cái chết cho nạn nhân.

Sau khi vụ việc xảy ra, Nguyễn Đức Thủy đã đền bù 53 triệu đồng cho người thân anh Võ Hiếu H. Bị cáo chấp nhận phần dân sự theo yêu cầu của đại diện phía bị hại, đồng thời mong được pháp luật khoan hồng.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Nguyễn Đức Thủy 10 năm tù về tội "Giết người". Tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại 179 triệu đồng (được trừ cho số tiền đã đưa trước đó); cấp dưỡng nuôi con anh Võ Hiếu H. mỗi tháng 2 triệu đồng cho đến khi cháu đủ 18 tuổi.

