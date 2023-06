Đang trộm thiết bị công trình đường Vành đai bị công an bắt giữ

Ngày 27-6, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tân An (Long An) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Minh Long (37 tuổi, Phường 4, TP. Tân An) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, lúc 4 giờ ngày 13-6, Tổ tuần tra Công an xã Nhơn Thạnh Trung, TP. Tân An tuần tra tuyến Tỉnh lộ 833 thì phát hiện đối tượng Long điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra phát hiện đối tượng chở phía sau xe 1 bình ắc quy hiệu Đồng Nai; 1 mô-tơ; 2 bó kim loại bên trong có 2 cây càng cua; 5 cây xà beng; 42 cây sắt phi 10 dài 1m; nhiều đoạn sắt hình chữ V nặng khoảng 10kg.

Thiết bị bị Long trộm đang phục vụ xây dựng công trình đường Vành đai TP. Tân An. Ảnh: CA

Qua làm việc, bị can Long khai nhận, số tài sản trên vừa trộm của công trình đang thi công vòng xoay đường vành đai TP. Tân An

Hiện nay, các gói thầu, hạng mục đang dần hoàn thành, nhiều đoạn, tuyến thuộc dự án đường vành đai TP. Tân An đang thi công chạy đua về đích đến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành dự án. Đây được xem là tuyến đường huyết mạch cho sự phát triển của TP. Tân An, tỉnh Long An.

Do đó rất nhiều thiết bị đang tập trung cho dự án, rất dễ bị mất cắp nếu không có người trông coi trong quá trình thi công.

