Đang nói chuyện, người phụ nữ ở Bình Dương bất ngờ bị sát hại

Đến 19 giờ ngày 28-7, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp cùng công an TP Thuận An tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng xông vào ki ốt sát hại một người phụ nữ làm nghề bán cá.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, chị M.T.L (36 tuổi, quê Hậu Giang) đang ở trong ki ốt trên đường D1, phường An Thạnh, TP Thuận An thì có một số người đi xe máy tới trước cửa.

Một người đàn ông xuống xe đi bộ vào nói chuyện với chị L. Một lúc sau người này bất ngờ dùng hung khí tấn công chị L. khiến chị gục tại chỗ.

Sau khi gây án, người đàn ông nhanh chóng ra xe tẩu thoát. Riêng nạn nhân dù đã được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương ở cổ quá nặng nên đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

