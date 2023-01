Đang lái xe buýt chở khách, tài xế bất ngờ bị 2 đối tượng tấn công

Ông Lê Hữu Trí - Chủ tịch UBND xã Thuỷ Phù, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 21-1 cho biết Công an thị xã Hương Thủy đang điều tra làm rõ vụ liên quan mâu thuẫn giữa 2 đối tượng với tài xế xe buýt xảy ra vào chiều 20-1 trên địa bàn xã này.

Chiếc xe buýt lật nghiêng

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn trước đó với tài xế xe buýt là anh Nguyễn Hùng C. (SN 1982; trú xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) nên vào chiều 20-1, đối tượng Nguyễn Văn T. (SN 1993; trú tại xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) rủ Nguyễn Sỹ S. đến ngã ba đường tránh thuộc địa bàn xã Thuỷ Phù, đóng giả hành khách để lên xe buýt.

Hai đối tượng

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi anh C. điều khiển xe buýt từ TP Huế lưu thông đến ngã ba đường tránh rẽ về hướng xã Vinh Hiền thì T. và S. lên xe rồi bất ngờ dùng sợi dây xích đánh vào anh C.. Tại thời điểm này, trên xe buýt do anh C. điều khiển có khoảng 30 hành khách, do bị đánh bất ngờ nên anh C. đã thả vô lăng để ôm đầu khiến xe mất lái lao vào mương nước bên đường và lật nghiêng.

Ngay sau đó, T. và S. bỏ chạy thì bị hành khách và người dân vây bắ. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng mặt tại hiện trường, đưa những người liên quan về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/dang-lai-xe-buyt-cho-khach-tai-xe-bat-ngo-bi-2-doi-tuong-tan-cong-202...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/dang-lai-xe-buyt-cho-khach-tai-xe-bat-ngo-bi-2-doi-tuong-tan-cong-20230121114301064.htm