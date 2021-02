Đang bị "tầm nã" vì gây ra vụ nổ súng, giang hồ đất Cảng vẫn vào quán bar ăn chơi

Thứ Năm, ngày 04/02/2021 16:00 PM (GMT+7)

(NLĐO)- Không đòi được tiền, Thương "điên" liền vác súng bắn "con nợ" rồi bỏ trốn vào miền nam. Biết đang bị lực lượng công an truy bắt nhưng giang hồ đất Cảng này vẫn ung dung đến quán bar ăn chơi nhảy múa cùng chiến hữu.

Ngày 4-2, Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) cho biết 1 tổ công tác Công an quận vừa bắt giữ, di lý được đối tượng Bùi Hoài Thương (tức Thương "điên", SN 1990, đăng ký hộ khẩu tại số 16, gác 3, phố Trạng Trình, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng) từ tỉnh Bình Phước về Hải Phòng để điều tra, xử lý.

Bùi Hoài Thương là nghi phạm đã gây ra vụ nổ súng tại số nhà tại nhà số 41, An Lạc 2, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng tối ngày 14-1.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 14-1, Thương "điên" đến nhà anh N.A. (SN 1985, trú tại An Lạc 2, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng để đòi tiền vợ của N.A. nợ tiền Thương. Sau khi lời qua tiếng lại, xảy ra cãi vã, Thương "điên" đã rút súng bắn 1 phát về phía anh N.A. và người em trai của N.A. Sau khi gây ra vụ nổ súng, Thương "điên" rút khỏi hiện trường rồi bỏ trốn vào miền Nam.

Sau nhiều ngày tập trung lực lượng truy bắt nghi phạm này, đến 1 giờ 30 phút sáng 29-1, Tổ công tác Công an quận Hồng Bàng do trung tá Nguyễn Bỉnh Định, Phó trưởng Công an quận,trực tiếp chỉ huy đã bất ngờ xuất hiện tại 1 quán bar, nằm trên địa bàn phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, bắt giữ được Thương "điên" khi đối tượng này đang ăn chơi tại đây cùng đám chiến hữu.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Bùi Hoài Thương khai nhận là thủ phạm gây ra vụ nổ súng tại nhà số 41, An Lạc 2, phường Sở Dầu tối 14-1. Thương "điên" khai thêm, sau khi nổ súng gây án, hắn mang khẩu súng đến nhà Hoàng Minh Toàn (SN 1989, ở phường Hàng Kênh, quận Lê Chân) để cất giấu rồi bỏ trốn vào miền Nam.

Căn cứ lời khai của Thương, Công an quận Hồng Bàng đã tiến hành thu được 2 khẩu súng và 3 viên đạn, trong đó có khẩu súng mà Thương đã sử dụng để gây nổ súng tại nhà số 41, An Lạc 2, Sở Dầu.

Tiến hành giám định, Viện khoa học hình sự Bộ Công an kết luận 2 khẩu súng của Thương "điên" là súng tự chế, thuộc vũ khí quân dụng.

