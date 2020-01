“Dân bay” tập thể “gãy cánh” trong quán karaoke lúc rạng sáng

Chủ Nhật, ngày 12/01/2020 16:31 PM (GMT+7)

Đang bay lắc trong tiếng nhạc xập xình, hơn 30 người cả nam lẫn nữ bất ngờ bị cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Tin ngắn Sự kiện:

Các đối tượng sử dụng ma túy tại quán karaoke.

Ngày 12/1, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) cho biết, vừa phát hiện và lập hồ sơ xử lý 34 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke Phi Hùng 2 và quán Karaoke Tường Vy tại xã Tân Lý Tây và Tân Lý Đông.

Theo đó, khoảng 3h ngày 12/1, Công an huyện Châu Thành phối hợp Công an xã Tân Lý Tây và Công an xã Tân Lý Đông kiểm tra đột xuất 2 quán karaoke này và đã phát hiện 42 đối tượng thanh thiếu niên đang hát múa có biểu hiện phê ma tuý. Qua test nhanh, cơ quan chức năng phát hiện có 34 đối dương tính với ma tuý. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã lập biên bản quán Karaoke Phi Hùng 2 với lỗi hoạt động quá giờ qui định, không đăng ký tiếp viên.

Đối với quán Karaoke Phi Hùng 2 thời gian qua đã bị cơ quan chức năng xử lý do để cho khách sử dụng ma túy, hoạt động Karaoke không đúng phạm vi qui định trong giấy phép, sử dụng nhân viên phục vụ tại một phòng karaoke vượt quá số lượng, quá giờ được phép. Sau khi bị đình chỉ 30 ngày, khi hoạt động lại thì quán karaoke này tái phạm.

