8 cô gái phê ma túy trong quán karaoke

Thứ Tư, ngày 08/01/2020 20:00 PM (GMT+7)

Chiều 8-1, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện nhiều thanh niên sử dụng ma túy trong quán karaoke.

Quán karaoke nơi phát hiện nhiều nam nữ phê ma túy

Cụ thể, khoảng 22h30 ngày 7-1, phòng PC04 và Công an xã Điện Thọ (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) ập vào kiểm tra hành chính tại quán karaoke New Idol (thuộc thôn Phong Thử 1, xã Điện Thọ) thì phát hiện có nhiều thanh niên say sưa nhảy múa, hát hò trong tiếng nhạc sôi động.

Kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định có 14 người (8 nữ, 6 nam) dương tính với chất ma túy.

Nhiều cô gái sử dụng ma túy trong quán karaoke

Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt hành chính 14 đối tượng trên về hành vi sử dụng chất ma túy. Công an cũng lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông Phạm Minh Quý (29 tuổi, - chủ quán karaoke New Idol) về hành vi thiếu trách nhiệm quản lý, để cho khách sử dụng chất ma túy trong khu vực mình quản lý.

Vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam liên tục kiểm tra, phát hiện hàng trăm thanh niên sử dụng ma túy trong các quán karaoke.

