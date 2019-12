Hơn 100 nam thanh nữ tú phê ma túy trong quán karaoke Dubai ở TP.HCM

Thứ Hai, ngày 30/12/2019 11:30 AM (GMT+7)

Ập vào kiểm tra, công an phát hiện hơn 100 khách có biểu hiện phê ma túy trong quán karaoke Dubai.

Nhóm nam thanh, nữ tú phê ma túy trong quán karaoke.

Sáng 30/12, Công an Q. Gò Vấp (TP.HCM) cho biết, đang lập hồ sơ xử lý nhóm nam thanh, nữ tú nghi phê ma túy trong quán karaoke Dubai.

Theo đó, đêm 28 rạng sáng 29/12, Công an Q. Gò Vấp đã ập vào quán karaoke Dubai trên đường số 4, phường 7. Tại đây, công an phát hiện hơn 100 nam nữ đang có biểu hiện phê ma túy bên trong nên lập biên bản. Ngoài ra, công an còn lập nhiều biên bản xử lý các vi phạm khác của quán karaoke nói trên.

Qua test nhanh, công an xác định 25 người dương tính với ma túy, trong đó, 2 người đã được đưa đi cai nghiện ma túy ở huyện Hóc Môn.

