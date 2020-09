Đâm trung úy công an nhập viện, côn đồ mang theo hàng cấm bị bắt

Thứ Sáu, ngày 04/09/2020 11:17 AM (GMT+7)

Thấy các trinh sát tiếp cận, Long đã dùng dao chống trả quyết liệt và đâm một nhát xuyên thấu vào ổ bụng trung úy Trần Quang rồi tẩu thoát.

Hoàng Văn Long tại trụ sở công an.

Ngày 4/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Thượng tá Bùi Quang Bình, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh này đã đến thăm hỏi, động viên trung úy Trần Quang, cán bộ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) bị thương khi truy bắt tội phạm.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng 23h20 ngày 29/8, tại khu vực ngã tư Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tổ công tác phòng PC04 phát hiện 2 đối tượng đi xe máy có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trong quá trình bắt giữ, đối tượng ngồi sau dùng dao chống trả quyết liệt và đâm một nhát xuyên thấu vào ổ bụng trung úy Trần Quang rồi tẩu thoát. Lực lượng chức năng đã thu giữ 2 túi ma túy dạng đá có trọng lượng gần 100 gam.

Thượng tá Bùi Quang Bình thăm hỏi, động viên trung úy Trần Quang bị thương khi truy bắt tội phạm.

Tổ công tác đã tổ chức bảo vệ hiện trường, đồng thời nhanh chóng đưa đồng đội đi cấp cứu tại Trung tâm y tế thị xã Đông Triều. Kết quả thăm khám xác định, trung úy Trần Quang bị đâm xuyên thủng gan và dạ dày. Sau khi phẫu thuật kịp thời, hiện tại sức khỏe của trung úy Quang dần ổn định.

Đến ngày 31/8, phòng PC04 đã bắt giữ được Hoàng Văn Long (SN 1988, trú tại khu Hiệp Thành, phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), là đối tượng cầm ma túy và trực tiếp dùng dao đâm làm trung úy Trần Quang bị thương.

Ngay sau đó, Nguyễn Văn Đông (SN 1990, trú phường Mông Dương, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), là đối tượng còn lại cũng bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

