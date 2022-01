Đại ca “Thắng Sơn” cầm đầu đường dây cá độ nghìn tỷ, thu giữ nhiều xế sang

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ nhiều xe ô tô, trong đó có cả xế hộp hạng sang nhãn hiệu BMW và Porsche.

Các đối tượng bị bắt giữ và khởi tố trong đường dây cá độ nghìn tỷ.

Ngày 5/1, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 12 người về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

Theo đó, Công an TP Thái Bình đã phát hiện Nguyễn Văn Đoàn (33 tuổi, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình) và Lại Đăng Thắng (34 tuổi, trú tại thôn Khê Kiều, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư) có biểu hiện đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Xuân Tiến (biệt hiệu là "Thắng Sơn", 50 tuổi, trú tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định).

Tang vật thu giữ tại trụ sở công an.

Ngày 25/12/2021, qua khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng trong đường dây đánh bạc trên, cơ quan công an đã thu giữ 7 xe ôtô (trong đó có 2 xe hiệu Porsche và BMW), 5 bộ máy vi tính, nhiều điện thoại di động các loại cùng một số hung khí và tài liệu khác có liên quan.

Bước đầu xác định, Tiến tổ chức và điều hành đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh hoạt động từ tháng 9/2019 đến nay, tổng số tiền giao dịch cá cược qua đường dây này lên đến hơn 8.400 tỉ đồng.

