Đã xác định nhóm liên quan vụ nữ điều dưỡng bị đâm

Thứ Hai, ngày 20/08/2018 18:30 PM (GMT+7)

Bước đầu, công an đã xác định được các đối tượng liên quan vụ nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức bị đâm.

Chiều 20-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết đã xác định được những đối tượng liên quan đến vụ côn đồ đâm nữ điều dưỡng bị thương gây bức xúc dư luận.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, nơi xảy ra vụ việc

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 14-8, sau khi xảy ra va chạm giao thông, Nguyễn Bá Khuyến (24 tuổi) và bạn được chở vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, TP HCM cấp cứu. Khuyến nhập viện trong tình trạng say xỉn, nồng độ cồn đo được là 2,075 ml (cao gấp nhiều lần so với quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông).

Phòng siêu âm nơi nữ điều dưỡng bị đâm gây thương tích

Chị Trần Thị T.Q (điều dưỡng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức) đưa Khuyến vào phòng siêu âm thì bất ngờ xuất hiện khoảng 8 đối tượng đến la lối, quậy phá. Thấy hỗn loạn, bảo vệ bệnh viện yêu cầu nhóm người này ra ngoài thì cả bọn hùng hổ đá văng một số trang thiết bị trong phòng.

Trong lúc hỗn loạn, chị Q bị một đối tượng (được xác định là bạn của Khuyến) dùng vật nhọn kẹp vào ngón tay đâm vào vai, gây trầy xước da, chảy máu. Đâm người xong, đối tượng bỏ chạy ra ngoài rồi lên xe đồng bọn chở đi.

Nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức đã đến hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Qua trích xuất hình ảnh từ camera, bước đầu công an đã xác định các đối tượng liên quan đến vụ việc. Ngày 21-8, Công an quận Thủ Đức sẽ mời những các đối tượng này lên trụ sở lấy lời khai phục vụ điều tra.

Bác sĩ Cao Tấn Phước, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, cho hay hiện sức khỏe và tinh thần điều dưỡng Q. đã ổn định và có thể sẽ trở lại làm việc trong vài ngày tới. Về thiệt hại tài sản cũng không đáng kể vì nhóm đối tượng chỉ đá đổ một số bàn ghế, trang thiết bị, không gây hư hỏng.

"Tuy nhiên, sự việc khiến nhiều nhân viên bệnh viện bị khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. Chúng tôi đã cung cấp thông tin và đề nghị Công an quận Thủ Đức vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng"- bác sĩ Phước đề xuất.