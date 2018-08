Nữ điều dưỡng bị đâm khi đang cấp cứu bệnh nhân

Thứ Bảy, ngày 18/08/2018 11:36 AM (GMT+7)

Sáng nay 18/8, BS Cao Tấn Phước - Giám đốc bệnh viện da khoa khu vực Thủ Đức, TP.HCM xác nhận, đơn vị đang phối hợp với Công an quận Thủ Đức làm rõ vụ việc một nữ điều dưỡng 30 tuổi bị người bệnh đâm chảy máu ở vai khi đang cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức- nơi xảy ra vụ việc

Theo BS Phước, lúc 23h ngày 14/8, một người đàn ông bị tai nạn giao thông, được chuyển vào khoa cấp cứu của bệnh viện. Lúc bác sĩ đang thăm khám cho người bệnh, một nhóm khoảng 8 người xăm trổ được cho là có quen biết với nạn nhân, hùng hổ lao vào khoa cấp cứu và đập phá đồ đạc ở đây.

Thấy tình trạng hỗn loạn, nhân viên y tế yêu cầu người nhà ra ngoài phòng bệnh để chích thuốc cho bệnh nhân. Lúc này, nam bệnh nhân bất ngờ dùng hung khí đâm vào vai nữ điều dưỡng khoảng 30 tuổi gây chảy máu.

“Trong phòng cấp cứu lúc đó có cả bác sĩ và bảo vệ, nhưng do người bệnh dấu vật nhọn ở giữa 2 ngón tay, lại hành động rất nhanh nên không ai kịp can thiệp” – BS Phước nói và cho biết, sau khi đâm nữ điều dưỡng, người bệnh này bỏ chạy ra khỏi BV.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, phía BV đã thông báo cho Công an quận Thủ Đức để phối hợp làm rõ. Trong đêm, công an đã lập biên bản, trích xuất camera an ninh, truy tìm người đâm nữ điều dưỡng.

BS Phước cho biết, tình trạng nữ điều dưỡng bị đâm không quá nặng, nhưng tinh thần bị hoảng loạn. Nữ điều dưỡng hiện đang được cho nghỉ ngơi và BV cũng đã cử người tới động viên, chia sẻ với cô. Giám đốc BVĐK khu vực Thủ Đức nhận định rằng người bệnh có khả năng đã sử dụng chất kích thích nên mới có hành vi đâm nữ điều dưỡng như vậy.

Khoa cấp cứu BVĐK khu vực Thủ Đức thường xuyên tiếp nhận các ca cấp cứu do tai nạn giao thông, đánh nhau ở Bình Dương, TP.HCM vào đêm muộn. Sau vụ nữ điều dưỡng bị đâm, tâm lý của các y bác sĩ làm việc ở đây khá hoang mang.