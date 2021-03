Đà Nẵng: 17 tiền án tiền sự vẫn tiếp tục trộm cắp trong thời gian nuôi con nhỏ

Chủ Nhật, ngày 14/03/2021 06:59 AM (GMT+7)

Được tại ngoại để nuôi con nhỏ, nữ quái Nguyễn Thị Thanh Dung (SN 1990, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) vẫn tiếp tục trộm cắp dù đã có 17 tiền án tiền sự.

Chiều 13-3, Công an xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cho biết đã xác định Nguyễn Thị Thanh Dung là thủ phạm của vụ trộm cắp mới đây trên địa bàn xã.

Theo điều tra, chiều 9-3, Dung đi xe máy 1 mình, đeo khẩu trang kín mặt, mang đồ bảo hộ rồi dạo quanh khu vực thôn Phong Nam, xã Hòa Châu. Dung giả vờ vào nhà ông Lê Thanh Hòa (SN 1969, trú tổ 1 thôn Phong Nam) để hỏi đường, lợi dụng sơ hở nhanh tay trộm ví da có 6,5 triệu đồng bên trong.

Theo hồ sơ công an cung cấp, Dung từng có 17 tiền án tiền sự trước khi bị bắt vì trộm cắp tài sản mới đây. Trước năm 2004, khi Dung chưa đủ 14 tuổi, Công an huyện Hòa Vang 6 lần phát hiện Dung trộm cắp tài sản. Do còn nhỏ nên cô chỉ bị lập biên bản xử lý hành chính, cảnh cáo.

Đến năm 2005, Dung 15 tuổi, được đưa vào Trường Giáo dưỡng đến năm 2007 được thả. Tháng 6-2007, Dung bị TAND quận Cẩm Lệ tuyên phạt 9 tháng tù treo vì tội trộm cắp tài sản.

Đạo chích Nguyễn Thị Thanh Dung

Trong thời gian hưởng án treo, Dung lại đi trộm nên tháng 12-2007, Dung bị tuyên phạt gần 2 năm tù giam. Năm 2010, sau khi ra tù, Dung lại tiếp tục trộm cắp tài sản và bị TAND quận Hải Châu tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù.

Năm 2011, Dung vừa ra tù lại tiếp tục gây án, bị TAND quận Thanh Khê tuyên 2 năm 6 tháng tù. Năm 2014, nữ quái này ra tù và chuyển địa bàn trộm cắp ra vùng ven và bị TAND quận Cẩm Lệ tuyên phạt 3 năm tù.

Năm 2019, 2020, Dung lại đi trộm sau khi ra tù, bị Công an xã Hòa Châu bắt quả tang, TAND huyện Hòa Vang xử phạt 30 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời bị TAND quận Cẩm Lệ xử phạt 42 tháng tù về hành vi trộm cắp tài sản.

Lúc này, Dung đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên được hoãn chấp hành án phạt tù. Dù còn 42 tháng tù đang chờ thi hành, Dung tiếp tục trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

