Đã bắt giữ nghi can nổ súng bắn người tại quán cà phê

Thứ Hai, ngày 28/10/2019 13:32 PM (GMT+7)

Cơ quan điều tra vừa bắt giữ nghi can nổ hai phát súng bắn nạn nhân trọng thương tại quán cà phê ở Đắk Lắk.

Hiện trường nghi can Đại nổ súng bắn nạn nhân trọng thương tại quán cà phê.

Ngày 28/10, Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Văn Đại (26 tuổi, ngụ xã Đray Bhăng, huyện Cư Kuin) để điều tra về hành vi "Giết người". Trước đó, vào chiều 22/10, nghi can Đại bắn anh Nguyễn Xuân Trường (32 tuổi, ngụ xã Ea Bhốk) rồi lái xe bỏ trốn sang tỉnh Lâm Đồng.

Theo Đại tá Thắng, sau khi gây án, Đại lái xe ô tô qua tỉnh Lâm Đồng, sau đó tiếp tục chạy xuống TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) để trốn. Đến chiều ngày 27/10, nghi can Đại đã bị công an bắt giữ tại TP Nha Trang. Hiện công an đang lấy lời khai và truy tìm nguồn gốc khẩu súng nghi can dùng gây án để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào khoảng 14h chiều cùng ngày (22/10), nạn nhân Trường đang ngồi cùng một người bạn tại một quán cà phê thuộc xã Ea Bhốk (huyện Cư Kuin) thì Đại đi xe hơi đến, dừng trước quán. Sau đó, người này đi thẳng tới, bất ngờ rút súng bắn hai phát đạn vào đùi, cổ anh Trường. Nổ súng xong, nghi can Đại lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân ngay sau đó, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu với hai vết thương ở đùi và cổ.

Nguyên nhân vụ án đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, làm rõ.