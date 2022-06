Đã bắt giữ 5 đối tượng đục tường trốn khỏi nhà tạm giữ ở Hưng Yên

Lực lượng công an đã bắt giữ các đối tượng ở địa phận tỉnh Đắk Lắk.

Các đối tượng bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào.

Chiều 11/6, một lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ bắt giữ 5 bị van trốn khỏi nơi giam giữ ở địa phận tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Quyết định truy nã đối với 5 đối tượng về tội Trốn khỏi nơi giam giữ.

Danh tính các đối tượng bị truy nã gồm Đinh Khánh Đạt (SN 1996); Vũ Thành Nghị (SN 1990, cùng trú tỉnh Hải Dương); Vũ Văn Dũng (SN 1995); Đào Đình Kiên (SN 2001); Nguyễn Văn Long (SN 1991, cùng trú tỉnh Hưng Yên).

Các đối tượng bị bắt ở địa phận tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, sự việc 5 bị can trốn khỏi nơi giam giữ được phát hiện vào hồi 2h30 ngày 9/6. Theo quyết định truy nã của Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên và thông báo của Công an tỉnh Hưng Yên tới Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước, vào đêm tối 9/6, các đối tượng nói trên đã lợi dụng mưa lớn nhiều ngày, tường nhà giam bị ẩm rồi đục tường bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ thuộc Công an thị xã Mỹ Hào, hiện không xác định được các bị can ở đâu.

Ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ việc trên, Ban giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các biện pháp truy bắt các đối tượng bỏ trốn, tổ chức khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, Công an tỉnh Hưng Yên đã thông báo đến các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp truy bắt.

