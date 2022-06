5 bị can đục tường, trốn khỏi nhà tạm giữ trong trụ sở công an

Lợi dụng mưa lớn nhiều ngày, tường nhà giam bị ẩm, các đối tượng đã đục tường bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ.

Các đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ đang bị truy nã.

Ngày 10/6, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát đi thông báo truy nã 5 bị can với tội danh Trốn khỏi nơi giam giữ.

Danh tính các đối tượng là Vũ Văn Dũng (SN 1995; quê ở Mỹ Hòa, Hưng Yên), Đinh Khánh Đạt (SN 1996; quê ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Vũ Thành Nghị (SN 1990; quê ở Ninh Giang, Hải Dương), Đào Đình Kiên (SN 2001; quê ở Mỹ Hòa, Hưng Yên), Nguyễn Văn Long (SN 1991; quê ở Yên Mỹ, Hưng Yên).

Theo quyết định truy nã của Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên và thông báo của Công an tỉnh Hưng Yên tới Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước, vào đêm tối 9/6, các đối tượng nói trên đã lợi dụng mưa lớn nhiều ngày, tường nhà giam bị ẩm rồi đục tường bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ thuộc Công an thị xã Mỹ Hào, hiện không xác định được các bị can ở đâu.

Công an thị xã Mỹ Hào thông báo bất kỳ người nào khi phát hiện nhóm bị can trên có quyền bắt, áp giải, đưa đến trụ sở công an, viện kiểm sát, UBND gần nhất, hoặc thông báo cho Công an huyện Mỹ Hào qua số điện thoại 098.597.8995 gặp điều tra viên Nguyễn Tuấn Anh.

Cùng ngày, đại diện Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, đơn vị đã gửi thông báo về vụ việc trên cho lãnh đạo Phòng CSGT các tỉnh trên toàn quốc để phối hợp truy tìm, bắt giữ các bị can.

