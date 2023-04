Đã bắt được hung thủ sát hại nữ công nhân ở Bắc Ninh

Trước đó, khoảng 21h tối 20/4, tại cổng Công ty TNHH Seojin, thuộc khu vực lô J5, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn đã xảy ra vụ án mạng, một phụ nữ bị đâm nhiều nhát vào người và tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng đã rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Lê Văn Thảo sau khi bị bắt giữ

Ngay khi nhận được thông tin, Công an TP Từ Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh khám nghiệm, điều tra vụ việc. Nạn nhân được xác là chị N.T.H. (SN 1990, công nhân), còn đối tượng gây án là Lê Văn Thảo.

Xe máy cùng con dao gây án của đối tượng

Ngay trong đêm 20/4, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cùng với Công an TP Từ Sơn khẩn trương truy vết, quyết tâm bắt giữ hung thủ sớm nhất. Qua điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân N.T.H. và Lê Văn Thảo có mối quan hệ tình cảm với nhau dù cả hai đều đã có gia đình. Do mâu thuẫn nên Thảo đã ra tay sát hại dã man người tình rồi bỏ trốn.

Quá trình truy xét, đến chiều 21/4, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ được Lê Văn Thảo tại Khu đô thị Ecopark (huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Hiện lực lượng chức năng đang di lý đối tượng Lê Văn Thảo về Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra.

