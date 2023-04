Hai bố con hạ gục tên trộm là đối tượng truy nã

Đột nhập được vào trong nhà, “siêu trộm” đã vô hiệu hoá hệ thống an ninh của ngôi nhà và tự tin hành động. Bị chủ nhà phát hiện truy hô, tên trộm manh động dùng hung khí tấn công quyết liệt 2 bố con chủ nhà. Mặc dù bị nhiều vết thương nhưng 2 bố con gia chủ đã hạ gục đối tượng, trói lại và điện báo cho cơ quan Công an.

Ông Trần Hồng Quang (tên nhân vật đã được thay đổi), trú xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước kể lại: “Khoảng tầm 3h hơn ngày 30/3, khi vừa mở cửa buồng ra bất ngờ tôi nhìn thấy một người lạ đứng ở ngay trước mặt, cách chỗ tôi đứng khoảng 3 bước chân thôi. Tôi phát hiện và hô trộm, trộm… Thế là 2 bố con cùng đuổi theo. Tên trộm chạy ra cửa sau và bị té xuống cái bể không có nước. 2 bố con nhảy vào vật nhau với tên trộm nên bị đâm chảy máu mà mình đâu có phát hiện bị đâm. Chỉ thấy có máu chảy ra, lúc ấy đang hăng với nó, 2 bố con vật đè được nó xuống rồi trói lại và báo Công an xã".

Đối tượng Nguyễn Cửu Cường và tang vật trên người khi bị bắt giữ tại hiện trường

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đức Liễu có mặt tại hiện trường. Tên trộm bị chủ nhà hạ gục và trói chặt 2 chân, 2 tay nằm trong bể nước đã cạn ngay cửa sau của ngôi nhà.

Để đột nhập vào nhà, tên trộm đã ngụy trang một cách rất tinh vi và kín bằng mạng che mặt kín mít và găng tay. Riêng đôi giày, đối tượng đi cũng được bao bọc bên ngoài bằng đôi vớ nhằm không để lại dấu vết tại hiện trường.

Khám xét trên người đối tượng và kiểm tra nhanh hiện trường, cơ quan Công an phát hiện trong túi quần đối tượng đang mặc có số tiền hơn 17 triệu đồng và 3 đôi bông tai bằng kim loại. Kiểm tra trong giỏ xách của đối tượng mang theo, có gần 3 triệu đồng cùng nhiều đồ nghề gồm: đèn pin, dụng cụ dùng để mở, phá các loại ổ khóa…

Đồ nghề của đối tượng sử dụng đi trộm cắp tài sản

Tại hiện trường, trong căn nhà nơi đối tượng đột nhập vào gây án, hệ thống bảo vệ và báo động an ninh đã bị đối tượng vô hiệu hóa; các tủ, ngăn kéo đều bị cạy phá và lục tung.

Tên trộm được xác định là Nguyễn Cửu Cường, SN 1983, thường trú xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Cường là đối tượng trốn truy nã từ năm 2012, đang bị Công an TP Hồ Chí Minh truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Công an phát hiện số tiền trong túi của đối tượng

Đối tượng Nguyễn Cửu Cường khai nhận, bắt xe đò từ TP Hồ Chí Minh lên xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng vào khoảng 9 đến 10 giờ tối cùng ngày. Rồi đi vòng vòng phía sau vườn xem có nhà ai không khoá cửa, phát hiện ngôi nhà này không khóa cửa sau nên đã chui vào lục đồ trong nhà. Bị chủ nhà phát hiện nên bỏ chạy ra sau vườn thì bị sụp xuống cái hố. Đối tượng dùng tô vít chống trả nhưng vẫn bị chủ nhà bắt được.

Công an huyện Bù Đăng đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối Nguyễn Cửu Cường để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Tại cơ quan Công an, bị can Nguyễn Cửu Cường khai nhận, trong suốt thời gian hơn 10 năm trốn truy nã của Công an TP Hồ Chí Minh, bị can đã có thời gian dài trốn sang Trung Quốc và Campuchia bằng đường tiểu ngạch.

Công an huyện Bù Đăng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và nhân thân của Nguyễn Cửu Cường. Ai có thông tin về đối tượng này, thông báo về Công an huyện Bù Đăng để hỗ trợ công tác điều tra, xử lý vụ án.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/hai-bo-con-ha-guc-ten-trom-la-doi-tuong-truy-na-i690764/Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/hai-bo-con-ha-guc-ten-trom-la-doi-tuong-truy-na-i690764/