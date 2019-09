Cựu giảng viên đại học đã lừa 160 tỷ đồng của hàng trăm người dân như thế nào?

Thứ Năm, ngày 26/09/2019 22:00 PM (GMT+7)

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này ra quyết định tạm giam đối tượng Trương Thị Cao Thảo để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 160 tỷ đồng.

Ngày 26/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đã ra quyết định tạm giam và Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định.

Trước đó, qua tiếp nhận, xử lý thông tin tố giác tội phạm của nhân dân, ngày 11/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, sau đó ngày 17/9/2019 đã khởi tố bị can đối với Trương Thị Cao Thảo (sinh năm 1986) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trương Thị Cao Thảo trước khi bị bắt.

Trước đó, Trương Thị Cao Thảo bán nhà bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định truy nã bị can, tiến hành các biện pháp truy bắt đối tượng để xử lý. Biết không thể lẩn trốn tiếp, Thảo đã ra cơ quan Công an đầu thú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến các cơ quan, tổ chức, người dân những ai là bị hại hoặc biết thông tin có liên quan đến hành vi phạm pháp của Trương Thị Cao Thảo hãy nhanh chóng trình báo cơ quan công an hoặc liên hệ trực tiếp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương.

Như Tiền Phong đã thông tin, do biết Thảo là giảng viên tại một trường sư phạm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và có chồng là cán bộ công an tỉnh này nên khi đối tượng này "dựng" kế hoạch kinh doanh siêu lợi nhuận, bằng cách gửi tiền cho Thảo đầu tư sẽ được lãi suất cao gấp nhiều lần so với gửi tiền ngân hàng, nhiều người đã mù quáng tin theo. Nhiều nạn nhân đã rút hết tiền từ ngân hàng, thậm chí vay thêm tiền từ ngân hàng để đưa cho Thảo nhằm nhận lãi suất khủng. Sau khi nhận tiền, Thảo trả lãi suất đúng như lời hứa nhưng chỉ được vài tháng đầu. Tuy nhiên, tiền lãi suất Thảo gửi họ không phải do đầu tư mà có, số tiền đó Thảo lấy từ tiền gốc nạn nhân gửi để trả nhằm tạo lòng tin.

Đến giữa năm 2018, các nạn nhân ở ở huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk không còn liên lạc được với Thảo nên đã gửi đơn tố cáo. Khoảng thời gian đó, Thảo nghỉ việc giảng dạy ở trường và ly hôn chồng rồi mất tích khỏi địa phương. Đến giữa tháng 9/2019, nhiều người dân ở tỉnh Bình Dương gửi đơn tố cáo Thảo, mới biết “nữ quái” đến tỉnh này để thực hiện hành vi tương tự như ở quê nhà.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tại địa phương này có 12 nạn nhân trong vụ lừa đảo của Thảo, trong có có 3 trường hợp với số tiền lên đến 30 đến 40 tỷ đồng/người.