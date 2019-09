Bắt hot girl Bình Dương lừa đảo chiếm đoạt 160 tỉ đồng

Thứ Tư, ngày 25/09/2019 14:44 PM (GMT+7)

Thông qua hình thức huy động vốn để kinh doanh các loại vải, hot girl này đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới 160 tỷ đồng.

Bị can Trương Thị Cao Thảo

Ngày 25/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Trương Thị Cao Thảo (SN 1986, quê Quảng Ngãi, tạm trú tại phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc bắt tạm giam này đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, sau quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin tố giác tội phạm của nhân dân, ngày 11 và 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thị Cao Thảo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do sau khi chiếm đoạt tiền của các bị hại, Thảo bán nhà bỏ trốn khỏi địa phương, nên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định truy nã bị can, tiến hành các biện pháp truy bắt đối tượng để xử lý.

Biết không thể trốn tránh, Thảo sau đó đã ra cơ quan Công an đầu thú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến các cơ quan, tổ chức, người dân... những ai là bị hại hoặc biết thông tin có liên quan đến hành vi phạm pháp của Trương Thị Cao Thảo nhanh chóng trình báo cơ quan công an.