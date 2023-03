Cướp ở Tuyên Quang tẩu thoát đến Phú Yên thì bị... tóm

Trước đó vào lúc 10h30’ sáng 22/3, ngay sau khi nhận được thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Phú Yên đề nghị phối hợp hỗ trợ truy bắt tội phạm đang trong hành trình lẩn trốn trên đường QL1A bằng xe khách, Thượng tá Võ Hùng Tường, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên chỉ đạo Trạm CSGT Tuy An khẩn trương triển khai phương án truy chặn.

Theo đó, tổ thứ nhất do Thiếu tá Phạm Ngọc Lam, Phó trưởng Trạm CSGT Tuy An điều hành 3 cán bộ – chiến sĩ rà soát trên đường quốc lộ 1A qua địa phận thị xã Sông Cầu; tổ thứ hai do Trung tá Trần Quyết Hùng, Trưởng Trạm CSGT Tuy An điều hành 5 cán bộ – chiến sĩ rà soát trên đường QL1A qua địa phận huyện Tuy An.

Kiểm tra xe khách giường nằm có nghi can đang trong hành trình tẩu thoát

Sau hơn một giờ ráo riết truy xét các chuyến xe từ hướng Bắc vào Nam, đến 11h55’ cùng ngày, tổ tuần tra trên đường QL1A qua địa phận huyện Tuy An cùng các trinh sát của Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên đã ra hiệu lệnh yêu cầu xe khách giường nằm đăng ký BKS ở Hải Dương đang chạy tuyến Hà Nội – TP Hồ Chí Minh, dừng lại tại km 1318+800 QL1A ở xã An Chấn, huyện Tuy An.

Bắt giữ và dẫn giải Nguyễn Văn Công về Trạm CSGT Tuy An

Kiểm tra hành chính xe khách này, tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Công (SN 1982, trú ở xã An Hoà, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

Thông tin ban đầu cho biết, Nguyễn Văn Công là đối tượng đã gây ra vụ cướp giật tài sản ngày 19/3 ở thôn Thanh Tân, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang).

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Công rời Tuyên Quang xuống Vĩnh Phúc lẩn trốn, đến ngày 21/3 đi xe khách từ Vĩnh Phúc về Hà Nội rồi tiếp tục hành trình vào TP Hồ Chí Minh, nhưng sau chặng đường tẩu thoát hơn 1.400km đã bị Phòng CSGT và Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/cuop-o-tuyen-quang-tau-thoat-den-phu-yen-thi-bi-tom-i687449/Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/cuop-o-tuyen-quang-tau-thoat-den-phu-yen-thi-bi-tom-i687449/