Cướp giật khiến cô gái ngã xe máy bị thương còn đi lại ở hiện trường, tỏ vẻ vô can

Thứ Tư, ngày 17/02/2021 12:45 PM (GMT+7)

Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An đang tạm giữ một đối tượng liên quan để điều tra về hành vi cướp giật khiến một cô gái trẻ ngã xuống đường bị thương.

Ngày 17-2, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ đối với đối tượng Nguyễn Văn Mạnh (SN1999), trú xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Mạnh bị cáo buộc về hành vi cướp giật tài sản.

Cô gái trẻ bị cướp ngã xuống đường, bị thương, còn Mạnh (mặc áo cam) khi chưa bị phát hiện vẫn cố tỏ vẻ vô can đi lại ở hiện trường - Ảnh Facebook

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 16-2 (mùng 5 Tết), Mạnh điều khiển xe máy xe máy lưu trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn giáp ranh giữa xã Thanh Mỹ và Thanh Hương (huyện Thanh Chương, Nghệ An) thì phát hiện 1 cô gái trẻ điều khiển xe máy tay ga đi trên đường.

Mạnh liền áp sát giật tài sản của cô gái khiến xe máy lao xuống mương thoát nước làm nạn nhận bị thương. Xe máy do Mạnh điều khiến cũng ngã ra đường.

Đối tượng Mạnh tại cơ quan công an - Ảnh Facebook

Mạnh sau khi bị ngã xe cũng đứng dậy, đi lại, cố tỏ ra không phải là tên cướp. Tuy nhiên, Mạnh sau đó bị phát hiện chính là kẻ gây ra vụ cướp giật nên bị một số người dân đi đường bắt giữ, bàn giao cho cơ quan công an ngay sau đó.

"Sau khi thực hiện hành vi cướp tài sản xe máy của đối tượng ngã xuống đường, bị người dân bắt giữ. Hiện chúng tôi đang tạm giữ đối tượng để điều tra làm rõ sự việc" - một lãnh đạo công an huyện Thanh Chương thông tin.

