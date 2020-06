Cuồng ghen, đánh đập bạn gái trong nhiều giờ

Liên quan đến vụ việc một cô gái bị gã đàn ông xăm trổ đánh đập và giam hãm trong nhà suốt 2h đồng hồ tại thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái), ngày 27/6, Công an thị xã Nghĩa Lộ cho biết đơn vị đã điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án; ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Viết Trường (SN 1993, trú tại tổ 8, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ) về hành vi cố ý gây thương tích.

Đầu tháng 6/2020, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh người thanh niên cởi trần, trên người có nhiều vết xăm trổ, đánh đập cô gái trẻ một cách rất tàn độc. Không chỉ dừng lại ở việc giật tóc, tát và đấm vào mặt của nạn nhân, người thanh niên còn quăng quật cô gái trong phòng..., mặc cho nạn nhân gào khóc, van xin. Đoạn clip sau khi đăng tải trong một thời gian ngắn đã được chia sẻ với tốc độ nhanh chóng mặt, gây xôn xao trên không gian mạng. Theo nội dung của đoạn clip thì cô gái tên là Hoàng Thanh Lam (SN 1998, trú tại xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) đã bị người yêu là Vũ Viết Trường hành hung, nguyên nhân là do ghen tuông...

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Nghĩa Lộ dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã tích cực vào cuộc điều tra. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được và lời khai của người bị hại đã điều tra, làm rõ vụ án: Khoảng 2 tháng trước, Trường và Lam có quan hệ tình cảm yêu đương với nhau. Mối quan hệ của Trường và Lam bị mẹ ruột của Trường phản đối kịch liệt nhưng cả hai vẫn đến với nhau...

23h30 phút ngày 31/5, sau khi uống rượu tại khách sạn Hoàng Long thuộc phường Trung Tâm, Trường gọi điện thoại cho người yêu nhưng Lam không nhấc máy. Trường tiếp tục gọi điện cho đến khi Lam phải nghe máy... Khoảng 15 phút sau thì Lam nhấc máy và cho Trường biết rằng chị ta đang ở cùng nhóm bạn tại quán karaoke Hè Phố thuộc phường Trung Tâm.

Khi biết thông tin trên, Trường vội lao đến quán karaoke Hè Phố. Khi nhìn thấy Trường, đám thanh niên trong quán bỏ về. Lam đi về cửa hàng bán quần áo “Hương Giang” số nhà 394 đường Hoàng Liên Sơn thuộc tổ 4, phường Trung Tâm của chị gái là Hoàng Hương Giang (SN 1997, tạm trú tại địa chỉ trên) (Giang đi du lịch nhờ Lam trông nhà).

Tại đây, giữa Trường và Lam xảy ra mâu thuẫn về chuyện tình cảm. Trong lúc lời qua tiếng lại, Trường đã chửi Lam; đồng thời dùng tay, chân đánh vào vùng đầu, vùng mặt Lam và dùng ghế ném vào vùng đầu của Lam nhưng nạn nhân đã dùng tay đỡ được. Lam khóc lóc van xin nhưng Trường tiếp tục dùng tay, chân đánh vào người Lam. Sau đó, đối tượng rút hệ thống camera an ninh tại đó rồi tiếp tục dùng tay, chân đánh vào người Lam cho đến khoảng 2h ngày 1/6.

Trường chỉ dừng tay khi anh Hoàng Hùng Anh (SN 2001, trú tại xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đi đến cửa hàng quần áo... Nạn nhân Lam sau đó đã được anh Hùng Anh đưa xuống Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ để khám và điều trị.

Từ đơn trình báo của người bị hại, ngày 12/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghĩa Lộ ra Quyết định trưng cầu Trung tâm pháp y tỉnh Yên Bái giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của Hoàng Thanh Lam về việc bị Vũ Viết Trường đánh.

Tại bản kết luận giám định thương tích số: 78/TCT, ngày 22/6 của Trung tâm Pháp y tỉnh Yên Bái kết luận dấu hiệu chính: Tỷ lệ tổn thương cơ thể của Lam tại thời điểm giám định là 2%.

Quá trình làm việc tại Cơ quan điều tra, Trường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Trong vụ án này, mặc dù tỷ lệ tổn thương cơ thể của Lam là dưới 11% nhưng hành vi cố ý gây thương tích của Trường có tính chất côn đồ. Căn cứ Điều 36 và Điều 179 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghĩa Lộ ra Quyết định khởi tố bị can số 32 ngày 26/6/2020 đối với bị can Trường về hành vi cố ý gây thương tích.

