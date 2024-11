Cưỡng ép vợ/chồng quan hệ tình dục trái ý muốn có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Cần thiết sửa đổi, bổ sung Nghị định 144/2021 Theo cơ quan chủ trì soạn thảo, Nghị định 144/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình được ban hành đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính... Tuy nhiên, nhiều hành vi vi phạm hành chính, mức xử phạt quy định tại Nghị định cần phải được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Việc xây dựng dự án Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 144/2021 nhằm đảm thể chế hoá quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội nói chung nhằm góp phần tạo môi trường an toàn, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế; ​Bảo đảm việc xử phạt nghiêm minh nhưng có tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với thực tế; góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. ​Bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả trong xử phạt vi phạm hành chính, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân...