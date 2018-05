Cụ ông dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu chống gậy đến phiên xử phúc thẩm

Thứ Sáu, ngày 11/05/2018 11:32 AM (GMT+7)

Do sức khỏe suy giảm, ông Thủy phải chống gậy đến phiên xử phúc thẩm vụ án dâm ô trẻ em gây xôn xao dư luận tại TP Vũng Tàu.

Sáng 11-5, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mở phiên xử phúc thẩm vụ án "Dâm ô trẻ em" đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy (78 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu). Trước đó, tại phiên sơ thẩm, ông Thủy bị tuyên 3 năm tù giam. Sau đó, bị cáo đã làm đơn kháng cáo kêu oan.

Khoảng 8 giờ sáng, bị cáo Thủy có mặt tại tòa án tỉnh, do sức khỏe sút giảm, lần này ra tòa ông Thủy phải chống gậy. Để đảm bảo sức khỏe cho bị cáo, nhân viên y tế cũng được yêu cầu đến phiên xử.

Từ lúc khởi tố bị can đến nay, ông Thủy được tại ngoại và bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Mở đầu phiên xử, ông Thủy khai bị một số căn bệnh như tim mạch, parkinson...

Trong phiên xử này, các bị hại, người làm chứng đều vắng mặt tại phiên tòa, đại diện hợp pháp cho các bị hại cũng vắng mặt, luật sư đại diện cho bị hại có mặt tại phiên tòa. Phía bị cáo cũng có 2 luật sư tham gia bào chữa.

Hai luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng việc vắng mặt của các nhân chứng và bị hại sẽ ảnh hưởng đến phiên tòa nên yêu cầu cần phải hoãn phiên xử để triệu tập các bị hại cũng như nhân chứng.

Bị cáo Thủy cho biết vụ án kéo dài khiến ông mệt mỏi, bị cáo cũng đã "gần đất xa trời" và cũng muốn đối chất trực tiếp với những người bị hại, nhân chứng. Tuy nhiên, bị cáo yêu cầu HĐXX tiếp tục xét xử.

Sau thời gian hội ý, HĐXX nhận thấy đây là vụ án xâm hại trẻ vị thành niên, đại diện gia đình các bị hại có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do ảnh hưởng đến danh dự của gia đình. Về phía nhân chứng là người nước ngoài nên HĐXX quyết định tiếp tục phiên tòa. Luật sư bảo vệ cho bị hại cũng cho rằng những lời khai của bị hại tại phiên xử sơ thẩm đã rõ ràng nên đồng ý việc tiếp tục phiên tòa.

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục diễn ra...

Do tuổi cao nên bị cáo được ngồi để tham gia phiên xử

Theo cáo trạng, vào khoảng từ tháng 4-2014 đến tháng 5-2014, bị cáo Nguyễn Khắc Thủy đã thực hiện 2 vụ dâm ô đối với 2 cháu gái tại chung cư Lakeside, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu.

Vụ thứ nhất, vào khoảng 20 giờ một ngày trong tháng 4-2014, anh T. bố của cháu N.N.A.D (SN 2008) dẫn con gái chơi tại khu vực cầu trượt thuộc khuôn viên của chung cư Lakeside. Trong lúc cháu D. đang chơi đùa cùng anh trai (SN 2003) thì bị cáo Thủy đi đến dùng tay sờ vào bộ phận sinh dục của cháu D.

Hành vi này của bị cáo Thủy đã bị anh trai của cháu D. phát hiện vào báo cho bố biết, anh T. đã tát bị cáo một cái vào mặt rồi chửi mắng, sau đó báo cho bảo vệ của chung cư biết vụ việc.

Vụ thứ hai, vào khoảng chập tối một ngày trong tháng 5-2014, khi cháu T.H.A (SN 2003) đang nói chuyện với bạn tại cửa số một căn phòng của chung cư Lakeside thì bị cáo Thủy đi đến, từ bên ngoài cửa sổ bị cáo dùng tay thực hiện hành vi dâm ô với cháu H.A. Bạn của cháu H.A đã chứng kiến vụ việc.

Sự việc được tố giác, khi năm 2016, bà N.T.T.Th. tố giác bị cáo Thủy có hành vi xâm hại tình dục đối với con gái của bà Th. và một số cháu khác tại chung cư Lakeside, TP Vũng Tàu ra trước cơ quan điều tra. Sau khi tố giác, ngày 3-7-2016, bà Th. trở về nhà và phát hiện một mảnh giấy ghi nội dung "Hãy chú ý sự an toàn của mày và con quái vật T.T.Th". Công an đã giám định và xác định chữ viết trên mảnh giấy là của bị cáo Thủy viết ra. Quá trình điều tra, công an đã lấy lời khai của bị hại, nhân chứng, dựng lại hiện trường và đã làm rõ 2 vụ trên, riêng vụ của con gái bà Th. và một số cháu gái khác thì tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau.