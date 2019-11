Cú lừa "xuất khẩu lao động" khiến hơn 400 người mất 20 tỷ đồng

Thứ Sáu, ngày 01/11/2019 09:30 AM (GMT+7)

Tự giới thiệu là một công ty trực thuộc Mặt trận tổ quốc Việt Nam, đối tượng Lê Duy Anh và đồng bọn đã trực tiếp tuyển lựa hơn 400 lao động nộp hồ sơ, đóng phí hơn 20 tỷ đồng để nhằm xuất khẩu sang nước Úc làm việc.

Tuy nhiên mòn mỏi nhiều năm chờ đợi, số lao động này vỡ mộng giấc mơ xuất ngoại, cuốn theo số tiền hàng trăm triệu đồng của mỗi bộ hồ sơ.

Trước đó, vào tháng 03/2019, trực ban hình sự Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác tội phạm của người dân trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình tố cáo việc bị một số đối tượng ở Nghệ An và Hà Nội có hành vi nhận hồ sơ, thu tiền để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) sang nước Úc, nhưng chờ đợi trong nhiều năm vẫn không đi được.

Qua quá trình xác minh tin báo, thấy có dấu hiệu của tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”. Phòng An ninh điều tra (Công an Nghệ An) đã tích cực điều tra, làm rõ đường dây phạm tội này. Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Lê Duy Anh, sinh năm 1979, trú tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đóng vai trò chủ mưu, bàn bạc với các đối tượng Trần Thị Thành, sinh năm 1959, trú tại phường Hưng Phúc, thành phố Vinh; Hồ Thị Hằng, sinh năm 1965, trú tại phường Trường Thi, thành phố Vinh và Trần Thị Hà, sinh năm 1974, trú tại xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An để cùng tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài.

Đối tượng chủ mưu Lê Duy Anh.

Đến ngày 08/6/2019, cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam 04 tháng đối với Lê Duy Anh về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra tổ chức thi hành lệnh bắt 03 bị can là đồng phạm với Lê Duy Anh gồm để tạm giam gồm: Trần Thị Thành về tội “Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”; Hồ Thị Hằng và Trần Thị Hà về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là đánh vào tâm lý muốn làm việc nhẹ, lương cao ở nước ngoài của người lao động kèm với đó là thủ tục đơn giản để xuất cảnh. Trong thời gian từ năm 2003 đến năm 2011, đối tượng Lê Duy Anh đã đi xuất khẩu lao động tại Malayxia, nên rất am hiểu hồ sơ, thủ tục để đưa người đi xuất khẩu lao động. Từ năm 2015-2018, Lê Duy Anh là giám đốc một trung tâm tư vấn du học ở Hà Nội.

Trong quá trình tìm người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động thì Lê Duy Anh tự "nổ" là Giám đốc một công ty trực thuộc Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Các đối tượng trực tiếp tư vấn, thỏa thuận, hứa hẹn bằng nhiều cách sẽ đưa người lao động đến Úc để làm việc cho công ty ở Úc với công việc nhẹ nhàng, dễ làm (thu hoạch, đóng gói trái cây) mức lương cao từ 80 đến 100 triệu đồng/tháng tùy theo sản phẩm làm ra, ngoài ra còn có nhiều đãi ngộ lớn, thời gian xuất cảnh nhanh chóng, mọi giấy tờ, thủ tục đã có người của bên Úc lo. Với thủ đoạn ngon ngọt, hấp dẫn như trên, nên đã có hàng trăm người lao động tin theo.

Ngoài ra với chiêu thức là ban đầu chúng đưa ra mức chi phí thấp, chỉ từ khoảng 20.000USD/người với thủ tục hồ sơ đơn giản. Nhưng sau khi các lao động nộp hồ sơ và tiền cho các đối tượng để làm thủ tục xuất cảnh thì các đối tượng lại biện ra nhiều khó khăn trong quá trình làm thủ tục xuất cảnh để dần tăng chi phí, buộc các lao động phải theo. Đỉnh điểm, đến giai đoạn sau thì các lao động phải nộp lên đến hơn 40.000USD/người.

Từ cuối 2015 đến đầu 2019, các đối tượng trên đã tuyển được hơn 400 lao động nộp hồ sơ, nộp tiền để xuất cảnh đi Úc lao động. Số lao động này đến từ hầu khắp cả nước như Long An, An Giang, Đồng Nai, Gia Lai, Đăk Lawk, Quảng Ninh, Bắc Giang... nhưng chủ yếu ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Các lao động này đã nộp cho các đối tượng số tiền hàng chục tỷ đồng. Sau khi nộp tiền này, một số được các đối tượng chuyển sang cho các đối tượng ở Malaysia, một số khác được các đối tượng sử dụng vào việc đưa các lao động sang Malaysia để làm thủ tục xuất cảnh Úc; nhưng đến nay chưa một lao động nào được sang Úc.

Hành vi của các đối tượng gây ra đã đẩy hàng trăm gia đình vào cảnh cùng cực, giấc mơ xuất ngoại không thấy đâu, chỉ có sợ nợ hàng trăm triệu đồng là đã hiện hữu trước mắt (có gia đình hiện đã nộp cho các đối tượng lên đến hơn 50.000USD nhưng vẫn chưa được xuất cảnh sang Úc).

Hiện, vụ việc đang được Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng.