Cụ bà 84 tuổi tử vong tại nhà riêng, trên người có nhiều vết thương

Chủ Nhật, ngày 24/05/2020 19:32 PM (GMT+7)

Theo một số người hàng xóm, chồng bà P.T.C đã hốt hoảng trèo cổng nhà ra ngoài báo tin cho mọi người việc phát hiện vợ đã tử vong.

Lực lượng chức năng phong tỏa căn nhà nơi xảy ra án mạng.

Ngày 24/5, ông Nguyễn Ngọc Thanh, Chủ tịch UBND thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một cụ bà 84 tuổi bị sát hại.

Theo ông Thanh, khoảng 7h30 sáng cùng ngày, UBND, Công an thị trấn Hát Lót nhận được tin báo về việc bà P.T.C (SN 1936, trú tại Tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót) tử vong tại nhà riêng.

Nhận tin báo, Công an thị trấn Hát Lót đã báo cáo Công an huyện Mai Sơn đồng thời có phong tỏa hiện trường là nhà riêng của bà C. Tại hiện trường, cơ quan công an xác định bà C. đã tử vong, trên người có nhiều vết thương. Qua điều tra, bước đầu lực lượng chức năng xác định bà C. bị sát hại.

Ông Thanh cho hay bà C. sống cùng chồng tại căn nhà ở Tiểu khu 5, trước giờ vợ chồng bà C. không mâu thuẫn với ai.

Theo một số người hàng xóm, chồng bà P.T.C đã hốt hoảng trèo cổng nhà ra ngoài báo tin cho mọi người việc phát hiện vợ đã tử vong vào sáng sớm cùng ngày.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

