Cảnh sát bắt nhóm "quái xế" so kè tốc độ ở Đồng Nai

Thứ Năm, ngày 28/01/2021 12:00 PM (GMT+7)

Nhóm "quái xế" này thường xuyên tụ tập cổ vũ hành vi chạy xe đuổi nhau trên đường, nẹt pô rú ga liên tục, gây mất an ninh trật tự và gây nguy hiểm cho người đi đường.

Nhóm đối tượng tụ tập đua xe cùng phương tiện.

Ngày 28-1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã lập biên bản xử lý nhóm đối tượng có hành vi "tụ tập đua xe trái phép" trên địa bàn khu tái định cư xã Phước Thiền, H.Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 27/1, đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp với lực lượng CSCĐ của Bộ Công an khống chế, bắt giữ nhóm 15 thanh thiếu niên. Nhóm này thường xuyên tụ tập cổ vũ hành vi chạy xe đuổi nhau trên đường, nẹt pô rú ga liên tục, gây mất an ninh trật tự và gây nguy hiểm cho người đi đường.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã bắt giữ 15 thanh thiếu niên vi phạm có độ tuổi từ 14 - 18, lập biên bản tạm giữ 15 xe mô tô các loại. Các đối tượng chủ yếu thường trú tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch và các tỉnh miền Tây.

Đội Cảnh sát giao thông – trật tự tiếp tục phối hợp với các đội nghiệp vụ và Công an xã Phước Thiền điều tra xử lý.

Nguồn: http://danviet.vn/canh-sat-bat-nhom-quai-xe-so-ke-toc-do-o-dong-nai-50202128111585997.htmNguồn: http://danviet.vn/canh-sat-bat-nhom-quai-xe-so-ke-toc-do-o-dong-nai-50202128111585997.htm