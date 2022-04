Công an truy xét thông tin 1 bé gái 14 tuổi bị cưỡng bức ở Bình Thuận

Thứ Sáu, ngày 08/04/2022 21:00 PM (GMT+7)

Quen qua Facebook, biết bé gái gia cảnh khó khăn, người đàn ông dụ dỗ sẽ xin việc làm rồi xâm hại bé gái 14 tuổi.

Ngày 8-4, nguồn tin của PLO cho biết, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã đưa một bé gái 14 tuổi đi giám định pháp y nghi do bị xâm hại tình dục. Hiện Công an đang khẩn trương truy xét người đàn ông có hành vi cưỡng hiếp bé gái nói trên.

Khoảng 19 giờ đêm 7-4, người đi đường phát hiện một bé gái tóc tai rũ rượi, khóc lóc tại một hẻm vắng cạnh đường Võ Nguyên Giáp (Phan Thiết) nên đã đưa bé gái đến bệnh viện cấp cứu và trình báo cho cơ quan công an.

Bé gái trên tên là Linh (đã đổi tên) ngụ phường Lạc Đạo, Phan Thiết.

Nơi xảy ra vụ việc gần đường Võ Nguyên Giáp, Phan Thiết rất vắng người. Ảnh: PĐ

Khoảng 9 năm trước lúc bé Linh 5 tuổi thì mẹ bỏ nhà đi, cha của Linh làm nghề đi biển nuôi 4 con nhỏ. Gần đây Linh thấy cha bị tai nạn khi lao động, đi lại khó khăn nên Linh nghỉ học tìm việc làm để phụ giúp cha.

Theo khai báo ban đầu, Linh có quen một người đàn ông qua Facebook. Người này hứa sẽ xin việc làm cho Linh tại một resort ở Mũi Né và hẹn chiều 7-4 sẽ xin việc giúp cho bé gái này.

Chiều muộn ngày 7-4, sau khi đưa Linh đến một resort ở Mũi Né xin việc nhưng không được nhận, người đàn ông này lấy xe máy nói sẽ chở giúp Linh về nhà.

Tuy nhiên kẻ này chở Linh vào một hẻm vắng rồi dừng xe, nghi có chuyện không lành, Linh bỏ chạy những đã bị bóp cổ khống chế. Người đàn ông này đã đe dọa giết Linh rồi nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại.

Sau đó một số người đi đường phát hiện nên kẻ này lên xe máy bỏ đi.

