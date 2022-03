Nghi vấn bé gái 10 tuổi ở Thái Bình bị chú họ xâm hại

Khi bị đau ở vùng kín, bé gái kể lại sự việc bị ông Nguyễn Thanh S. (là chú họ) xâm hại. Ngay trong đêm, người mẹ đã trình báo sự việc.

Ngày 31/3, lãnh đạo Công an TP Thái Bình xác nhận và cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc nghi vấn một bé gái 10 tuổi ở xã Vũ Chính bị chú họ xâm hại.

Nạn nhân được xác định là T. (10 tuổi, đang học lớp 4), trú tại thôn Trấn Tây, xã Vũ Chính, TP Thái Bình.

Theo nội dung đơn trình báo của mẹ bé T., chiều ngày 19/3, bé T. và các bạn đang chơi ở nhà thì ông Nguyễn Thanh S. (51 tuổi, trú cùng địa phương) đi xe máy điện đến, thời điểm không có người lớn ở nhà.

Tại đây, ông S. bảo các cháu có lấy vỏ nhựa bán đồng nát thì lên xe ông S. đèo về trang trại nơi ông S. làm việc để lấy. Sau đó, có bé T. lên xe của ông S.

Đến ngày 29/3, bé gái bị đau vùng kín nên nói với mẹ. Qua gặng hỏi, T. kể lại sự việc bị ông S. xâm hại.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Trọng Chỉnh, Trưởng phòng Lao động, thương binh và xã hội TP Thái Bình cho biết, đơn vị đã nhân được báo cáo ban đầu của UBND xã Vũ Chính về việc bé gái 10 tuổi bị xâm hại.

"Khoảng 22h đêm ngày 29/3, mẹ bé gái làm đơn trình báo chính quyền và Công an xã Vũ Chính về việc của con gái mình bị xâm hại", ông Chỉnh thông tin.

Theo lãnh đạo Phòng Lao động, thương binh và xã hội TP Thái Bình, sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an xã Vũ Chính đã báo cáo sự việc lên Công an TP Thái Bình điều tra theo thẩm quyền. Ngay trong đêm, công an đã mời đối tượng lên trụ sở làm việc.

Liên quan đến vụ việc, ngày 30/3, UBND TP Thái Bình có văn bản gửi UBND xã Vũ Chính, các ban ngành liên quan phối với Công an TP Thái Bình khẩn trương điều tra và có biện pháp hỗ trợ, can thiệp, đảm bảo an toàn cho trẻ em là nạn nhân bị xâm hại.

