Công an truy tìm người phụ nữ chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng

Đối tượng Ngọc Anh (ảnh nhỏ).

Ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đang tiến hành điều tra, xác minh đơn tố giác Trần Thị Ngọc Anh (SN 1974, trú tại Phòng 12G, chung cư cao tầng và dịch vụ Cầu Tiên, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, thông qua việc ký kết hợp đồng, Ngọc Anh đã chiếm đoạt số tiền gần 4 tỷ đồng nhưng sau đó không thực hiện giao hàng theo thỏa thuận.

Sau khi xảy ra sự việc, Ngọc Anh đã bỏ đi. Để phục vụ điều tra, Công an quận Hai Bà Trưng quyết định truy tìm đối tượng trên.

Cơ quan công an cũng thông báo, ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Nguồn: https://tienphong.vn/cong-an-truy-tim-nguoi-phu-nu-chiem-doat-gan-4-ty-dong-post1532133.tpoNguồn: https://tienphong.vn/cong-an-truy-tim-nguoi-phu-nu-chiem-doat-gan-4-ty-dong-post1532133.tpo