Công an triệt phá đường dây sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm

Ghi nhận sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị, Đại tá Nguyễn Viết Ánh - Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã trao thưởng số tiền 10 triệu đồng cho Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; 5 triệu đồng cho mỗi đơn vị gồm: Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra và Công an huyện Gio Linh.