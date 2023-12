Công an TP.Thủ Đức: Vừa ra quân cao điểm, đã bắt được 2 đối tượng truy nã

Vào tối 15/12, lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức đang làm việc với đối tượng truy nã Đinh Nam Duy (SN 1978, ngụ phường Phước Bình, TP.Thủ Đức).

Theo hồ sơ vụ án, cách đây hơn 21 năm, vào ngày 16/4/2002, đối tượng Duy nhận chở hàng nước ngọt Coca-Cola cho Công ty TNHH Việt Đức từ nhà máy Coca-Cola đi giao cho đại lý của chị Nguyễn Thị Thay ở TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre với số lượng 912 két nước ngọt và 60 thùng nước khoáng với tổng giá trị hơn 99 triệu đồng.

Sau đó, Duy thuê xe ô tô biển số: 54N-6841 do tài xế tên Quang (không rõ lai lịch) và phụ xe Nguyễn Văn Hùng (SN 1964, ngụ xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) điều khiển đi cùng với Duy đến nhà máy Coca-Cola ở phường Linh Trung, TP. Thủ Đức nhận hàng rồi Duy liên hệ với anh Võ Thanh Vinh (SN 1962, phường 1, quận Gò Vấp) để bán toàn bộ số nước giải khát trên với giá hơn 43 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Vào khoảng thời gian cuối năm 2002, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức (nay là TP. Thủ Đức) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Duy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 8/11/2002, ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, ra Quyết định truy nã đối với Đinh Nam Duy.

Sau hơn 21 năm bỏ trốn, đến ngày 15/12/2023, Đinh Nam Duy đến Công an phường Tam Bình, TP.Thủ Đức đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội như trên. Nhưng Duy chỉ thừa nhận bán 912 két nước ngọt và 60 thùng nước suối cho Võ Thanh Vinh chỉ với giá 18 triệu đồng.

Cũng trong ngày đầu ra quân, lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức đã bắt được bị can Nguyễn Văn Thu (tên thường gọi “Tám đẻo”, SN 1974, ngụ KP Gò Công, phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức). Trước đó Thu bị Công an TP.Thủ Đức truy nã về tội “đánh bạc” vì liên quan đến sòng bạc tại bãi đất trống dưới gầm cầu vượt cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Dây (phường Long Trường, TP.Thủ Đức), phát hiện vào ngày 18/01/2023.

Nguyễn Văn Thu

Cụ thể, Thu và một số đối tượng đang tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền thì bị lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức ập vào bắt giữ, nhưng Thu đã chạy thoát và bỏ trốn cho đến nay thì bị bắt.

Nguồn: [Link nguồn]