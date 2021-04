Công an TP.HCM thông tin vụ đôi nam nữ tử vong với nhiều vết đâm

Thứ Bảy, ngày 17/04/2021 14:30 PM (GMT+7)

Công an TP.HCM đã thông tin vụ án mạng xảy ra tại huyện Củ Chi khiến đôi nam nữ tử vong với nhiều vết đâm trên cơ thể.

Sau khi sát hại bạn gái, Hon tự đâm vào cơ thể và dùng xe máy tông trực diện vào ô tô để tự sát.

Ngày 17/4, Công an TP.HCM thông tin vào khuya 16/4, Công an huyện Củ Chi tiếp nhận tin báo của người dân về vụ tai nạn giao thông xảy ra trước địa chỉ số 74 đường 458 (ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi), nạn nhân có nhiều vết đâm ở vùng bụng và đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Củ Chi khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tổ chức điều tra, xác minh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định vào tối 16/4, tại phòng trọ số 3 nhà số 84B đường Đặng Thị Thưa (ấp 3 xã Hòa Phú, huyện Củ Chi), Nguyễn Tý Hon (31 tuổi, thường trú huyện Củ Chi) đã dùng dao đâm chết chị Đ.T.H.N (25 tuổi, quê Phú Yên, là bạn gái của của Hon), rồi dùng dao tự đâm nhiều nhát vào vùng bụng để tự sát nhưng không chết.

Sau đó, Hon chạy xe gắn máy ra đường lao trực diện vào đầu xe ô tô đang chạy ngược chiều để tự sát và đã tử vong.

Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc tài xế ô tô mở cửa rời khỏi xe và bật khóc. “Nam tài xế khóc và luôn miệng nói sao lại lao đầu vào xe anh ấy để tự tử. Anh ấy gọi điện cho người thân rồi rời khỏi hiện trường sau đó”, anh Linh Tư, người dân địa phương kể.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: http://danviet.vn/cong-an-tphcm-thong-tin-vu-doi-nam-nu-tu-vong-voi-nhieu-vet-dam-50202117414292...Nguồn: http://danviet.vn/cong-an-tphcm-thong-tin-vu-doi-nam-nu-tu-vong-voi-nhieu-vet-dam-502021174142923955.htm