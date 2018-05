Công an TP.HCM cảnh báo sản suất ma tuý quy mô công nghiệp

Chủ Nhật, ngày 20/05/2018 10:11 AM (GMT+7)

Công an TP.HCM nhận định bọn tội phạm sẽ tiếp tục hoạt động sản xuất ma tuý tổng hợp với quy mô lớn hơn vì sự phát triển của công nghiệp hóa dược và loại ma tuý này dần chiếm ưu thế.

Công an TP.HCM vừa tổ chức hội nghị tổng kết chuyên án triệt phá đường dây sản xuất ma túy tổng hợp (MTTH) lớn nhất nước từ trước đến nay do Văn Kính Dương (tức Hiếu, ngụ Hà Nội, còn gọi là Hoàng “béo”) cầm đầu mà lực lượng đã triệt phá vào năm ngoái.

Đến dự có Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM, ông Huỳnh Cách Mạng.

Các tập thể, cá nhân trong ban chuyên án được khen thưởng

Hội nghị nhằm làm rõ tất cả các vấn đề liên quan mà các bị can trong đường dây đã thực hiện: Cách thức mua bán hoá chất, tổ chức sản xuất ma tuý với quy mô sản xuất công nghiệp, việc tiêu thụ… mà các bị can đã thực hiện. Qua đó rút ra nguyên nhân thành công, thuận lợi, hiệu quả của các biện pháp nghiệp vụ cùng các hạn chế, yếu kém trong đấu tranh với chuyên án sản xuất MTTH.

Hội nghị cũng rút ra các kinh nghiệm về tinh thần trách nhiệm, không máy móc tự giới hạn công tác nghiệp vụ trong địa giới hành chính cùng các biện pháp nghiệp vụ để nhận biết các dấu hiệu về sản xuất ma túy.

Công an TP.HCM nhận định về nguy cơ có thể bọn tội phạm sẽ tiếp tục hoạt động sản xuất MTTH với quy mô lớn hơn, nhất là trong giai đoạn hội nhập, công nghiệp hóa và xu thế phát triển của hóa dược, MTTH dần chiếm ưu thế. Từ đó đã nêu ra được hàng loạt kiến nghị, giải pháp về phòng, chống sản xuất ma túy trong nước.

Các ý kiến tại Hội nghị thống nhất rằng việc triệt xoá đường dây sản xuất ma tuý đã hạn chế được và triệt tiêu nguồn cung MTTH ra thị trường, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, “ngáo đá”…

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã trao Quyết định tặng thưởng 6 tập thể; trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 03 tập thể, 10 cá nhân. Lãnh đạo UBND TP.HCM đã trao Bằng khen cho 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia công tác đấu tranh Chuyên án này.

Văn Kính Dương và các đồng phạm

Như chúng tôi đã thông tin, tháng 6-2017, sau một năm xác lập chuyên án, Công an TP.HCM cất lưới, bắt giữ 15 nghi can trong đường dây sản xuất ma túy lớn nhất nước do Văn Kính Dương (tức Hiếu, ngụ Hà Nội, còn gọi là Hoàng “béo”) cầm đầu.

Trước đó, khoảng tháng 4-2016, các trinh công an quận Bình Thạnh sát phát hiện có một loại ma túy mới xuất hiện với giá rẻ hơn các loại ma túy mà dân chơi đang sử dụng. Các trinh sát báo ngay và ban chỉ huy công an quận chỉ đạo phải tìm được nguồn cung cấp loại ma túy mới này.

Lần theo các chân rết, trinh sát phát hiện nguồn ma túy xuất phát từ một căn biệt thự trong khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh).

Khi theo dõi căn biệt thự, trinh sát thấy việc sinh hoạt nơi đây có điểm bất thường: Buổi sáng có vài người đi vào, đến tối thì tắt điện không ở lại nhưng lượng điện tiêu thụ cao bất thường. Gia đình này không hề đi đổ rác. Áp sát cửa thông gió vào một đêm mưa, trinh sát phát hiện có mùi hóa chất bốc ra từ căn nhà. Một lần quan sát, trinh sát phát hiện ô tô chở một bao tải lớn đi ra ngoài nên bám theo, phát hiện bao tải chứa các chai đựng hóa chất nên nghi vấn đây là tụ điểm sản xuất ma túy.

Siêu xe, biệt thự mà công an thu giữ trong chuyên án

Ban chỉ huy điều chỉnh kế hoạch theo hướng mới, báo cáo lên Công an TP.HCM để lập chuyên án.

Chuyên án được xác lập, công an phát hiện Dương có nhiều xưởng sản xuất ma tuý tại TP HCM, Nha Trang, Đồng Nai…

Sau khi xác định tất cả các manh mối, công an đồng loạt bắt giữ 15 người liên quan, đánh sập đường dây sản xuất MTTH này, thu giữ hơn 500.000 viên thuốc lắc, 120 kg bột ma túy (ước tính khoảng hơn 200 tỷ đồng), 3 tấn tiền chất, hơn 10 tỉ đồng tiền mặt, 7 ôtô (trong đó có siêu xe McLaren), nhiều máy móc, kê biên nhiều bất động sản tại TP HCM, Nha Trang...

Hoàng “béo” tổ chức đường dây sản xuất ma túy theo cách mỗi người một công đoạn, không ai biết ai. Người giao hàng không biết hàng từ đâu ra; người chuyển hàng không biết đi giao cho ai. Người mang hóa chất đem về không biết để làm gì; người nhập tiền chất cũng không biết nó sẽ về đâu…

Đến nay, công an đã đề nghị truy tố 15 bị can.