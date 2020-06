Công an TP HCM bắt kẻ vét sạch tiệm vàng ở Hóc Môn

Thứ Sáu, ngày 05/06/2020 19:15 PM (GMT+7)

Sau khi trộm tiệm vàng ở huyện Hóc Môn (TP HCM), Nguyễn Lệnh Hoành đã bỏ về Bình Dương bán vàng rồi về Hà Nội lẩn trốn.

Chiều 5-6, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết các trinh sát đang di lý Nguyễn Lệnh Hoành (SN 1993, quê Hà Nam) từ Hà Nội vào TP HCM để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản".

Nguyễn Lệnh Hoành là đối tượng đã đột nhập vào tiệm vàng, cầm đồ Kim Cúc Anh Dũng trên đường Phan Văn Hớn, xã Xuân Thới Thượng vào rạng sáng 21-5 để trộm sạch số vàng trong tiệm.

Tiệm vàng, cầm đồ Kim Cúc Anh Dũng

Theo Công an TP HCM sau khi vét sạch tiệm vàng thì Nguyễn Lệnh Hoành đã về Bình Dương bán vàng rồi đi xe khách ra Hà Nội lẩn trốn.

Sau khi phát hiện vụ việc, chủ tiệm vàng đã đến công an trình báo. Theo chủ tiệm vàng, kẻ gian đã đột nhập bằng cách dỡ mái tôn sau đó lấy toàn bộ số vàng trị giá hơn 1 tỉ đồng. Nhận được tin báo, Công an huyện Hóc Môn đã phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera tại tiệm vàng điều tra truy xét vụ việc.

Trước đó không lâu, Công an huyện Củ Chi cũng đã bắt giữ Chau Ra Chhíth (SN 1996, quê An Giang) để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Do cần tiền tiêu xài nên Chau Ra Chhíth đã đến tiệm vàng ở xã Trung An (huyện Củ Chi) hỏi mua dây chuyền vàng. Khi chủ tiệm đưa hai sợi dây chuyền cho Chau Ra Chhíth xem thì nam thanh niên bỏ chạy ra ngoài rồi rú ga tẩu thoát.

