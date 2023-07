Công an TP HCM bắt đối tượng truy nã trốn trong nhà hoang

Ngày 26-7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM vừa bắt được Lê Tấn Đạt (42 tuổi, quê Bình Định) do có hành vi "Giết người".

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình làm thợ sơn xe tại tiệm ở trên đường Tân Hòa Đông (quận 6), Đạt nảy sinh mâu thuẫn với anh Trần Quốc H. (SN 1995, quê Bình Định).

Lê Tấn Đạt

Chiều 28-4-2022, tại tiệm sơn, Đạt đã dùng dao tự chế chém anh H. Nạn nhân trọng thương được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu với thương tích 65%. Sau khi gây án, Đạt bỏ trốn nên bị truy nã.

Mới đây, công an phát hiện Đạt đang ẩn náu ở một địa điểm trên địa bàn tỉnh Long An nên lập kế hoạch truy bắt. Ngày 25-7, các trinh sát rà soát các ngôi nhà bỏ hoang trên địa bàn đã phát hiện Đạt đang ở tại một ngôi nhà hoang trong khu vực giải tỏa, thuộc xã An Thạnh, huyện Bến Lức nên bắt giữ để xử lý theo quy định.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]