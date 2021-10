Công an thông tin về clip người mặc cảnh phục dí roi điện vào nam thanh niên

Thứ Ba, ngày 05/10/2021 10:01 AM (GMT+7)

Công an tỉnh Quảng Nam đã thông tin chính thức về clip nam thanh niên bị cán bộ công an dí roi điện tại trụ sở.

Trung và Huy cùng tang vật tại trụ sở Công an phường Vĩnh Điện.

Liên quan đến clip nam thanh niên bị dí roi điện lan truyền trên mạng, ngày 5/10, Công an tỉnh Quảng Nam đã thông tin về clip có tiêu đề “Công an phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam dùng gậy điện chích vào người dân”.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, khoảng 21hngày 8/9, Tổ công tác Công an phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn gồm 4 thành viên tuần tra, kiểm soát tại địa bàn phường Vĩnh Điện thì phát hiện 3 đối tượng tại khu vực phía sau Chợ Vĩnh Điện, có biểu hiện nghi vấn nên đã truy đuổi, bắt giữ được Dương Văn Hòa (biệt danh “Móm”, SN 2000; trú tại xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn), 2 đối tượng còn lại chạy thoát. Qua kiểm tra nhanh trên người và phương tiện của Hòa, phát hiện, thu giữ 5 dao tự chế, Tổ công tác đã đưa Hòa về trụ sở Công an phường Vĩnh Điện để làm việc.

Quá trình làm việc, Dương Văn Hòa rất ngoan cố, không hợp tác khai báo, có nhiều hành động chống đối, phản kháng lại Tổ công tác. Do nôn nóng thu thập thông tin phục vụ công tác truy tìm 2 đối tượng còn lại và phòng ngừa tội phạm, 1 cán bộ Công an phường Vĩnh Điện thuộc Tổ công tác có dùng roi điện để hù dọa đối tượng tuy nhiênkhông gây thương tích cho đối tượng, đối tượng Hòa cũng xác nhận việc này.

Sau quá trình làm việc, Hòa đã hợp tác và khai nhận do mâu thuẫn từ trước, vào đêm 8/9, Hòa cùng Phạm Khắc Thành Trung (SN 2003, trú thôn Lạc Thành Tây, xã Điện Hồng) và Hồ Công Huy (SN 2007, trú thôn Châu Sơn 1, xã Điện Tiến) đã đem theo 1 dao tự chế đến xã Điện Phương tìm Trần Hải (SN 2003, trú thôn Đông Khương 1, xã Điện Phương) để đánh nhau, tuy nhiên không gặp được Hải. Trên đường quay về thì gặp Hải cùng 20 đối tượng khác chặn đánh, nên cả ba bỏ lại 1 xe máy bỏ chạy về chợ Vĩnh Điện chuẩn bị hung khí để tiếp tục đi gặp nhóm Trần Hải đánh nhau nhằm lấy lại xe thì bị lực lượng tuần tra phát hiện.

Xác định vụ việc phức tạp, nếu Tổ công tác Công an phường Vĩnh Điện không kịp thời phát hiện, có biện pháp ngăn chặn, nhiều khả năng sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Công an phường Vĩnh Điện đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các đối tượng về hành vi “tàng trữ công cụ, dao tự chế nhằm cố ý gây thương tích” và đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Công an thị xã Điện Bàn đình chỉ công tác cán bộ có liên quan đồng thời khẩn trương phối hợp các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ vụ việc liên quan đến các băng nhóm tội phạm hình sự, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến việc sử dụng công cụ hỗ trợ khi làm việc với đối tượng hình sự.

