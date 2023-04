Công an phát hiện xe ôtô 16 chỗ chở toàn "hàng nóng", còng số 8

Ngày 21-4, tin từ Công an huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang điều tra, làm rõ để xử lý tài xế ôtô tàng trữ nhiều "hàng nóng".

Số "hàng nóng" phát hiện trên ô tô do Nguyễn Văn Kỳ điều khiển

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 20-4, khi tổ CSGT Công an huyện Quan Sơn đang làm nhiệm vụ tại Km141+100 Quốc lộ 217 thuộc địa phận khu phố 5, thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn đã phát hiện xe ôtô chở khách hợp đồng (loại xe 16 chỗ) mang BKS 35B-007.11 do tài xế Nguyễn Văn Kỳ (SN 1992; ngụ thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) điều khiển vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Qua kiểm tra, tài xế này không có giấy phép lái xe, điều khiển xe có phù hiệu vận tải nhưng đã hết giá trị sử dụng, điều khiển xe không có giấy chứng nhận đăng ký xe… Công an huyện Quan Sơn đã lập biên bản xử phạt tài xế ôtô 45 triệu đồng.

Đáng chú ý, qua kiểm tra, lực lượng công an còn phát hiện trên xe chở rất nhiều "hàng nóng" gồm 2 mã tấu, 4 thanh kiếm, 1 dao găm và 1 còng số 8.

Hiện Công an huyện Quan Sơn đã lập biên bản sự việc, biên bản tạm giữ và niêm phong các tang vật, phương tiện vi phạm nêu trên để xử lý theo quy định.

